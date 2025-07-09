«Коалиция желающих» по поддержке Украины напоминает зомби, которые растопырили руки и идут куда-то, потому что они желают, но не могут сформулировать то, чего они желают. Их ненасытность очевидно представляет опасность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По мнению дипломата, раньше западные объединения выбирали себе названия исходя из исторических традиций, мифологем или религиозных мировоззрений, однако сейчас это «белибердистика».

«Но здоровый человек, не связанный с необходимостью комментировать и цитировать это задает себе вопросы: это как? Что это? Кто это? Это голодные крокодилы? Кто это такие? Это какие-то невиданные мастодонты? Что это за полчища такие?» — задаётся вопросом Захарова.

Представитель МИД признаётся, что «коалиция желающих» ассоциируется у неё с чем-то ненасытным, вроде толпы зомби, которые «руки растопырили и идут куда-то». Захарова считает, что они представляют опасность, потому что ненасытные.