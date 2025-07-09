Российский режиссёр и актёр Никита Михалков выразил мнение, что нашу страну столкнули на край пропасти. Журналисты «Царьграда» подчеркнули, что это высказывание стало подтверждением его давних предостережений.

Издание ссылается на последний выпуск программы «Бесогон», где Михалков анализирует угрозу информационной войны в цифровом пространстве, направленной против российских граждан. Он отметил, что предупреждал об этой опасности ещё десятилетие назад, но сегодняшняя ситуация превзошла даже самые пессимистичные ожидания.

Основной акцент в программе сделан на дипфейках — реалистичных изображениях и видео, созданных искусственным интеллектом. По мнению режиссёра, искусственно созданная реальность всё активнее подменяет собой действительность. Михалков считает, что безобидные на первый взгляд развлечения с ИИ могут перерасти в глобальную угрозу, и отмечает необходимость развития отечественных разработок в этой сфере, как об этом говорил президент РФ Владимир Путин. Речь идёт о цифровой борьбе, развёрнутой против россиян.