Закрыл дверь и пробрался на балкон: Спасатели сняли трёхлетнего малыша с карниза пятого этажа

В Московской области спасатели эвакуировали 3-летнего ребёнка с карниза балкона пятого этажа. Инцидент произошёл 8 июля в городском округе Серебряные Пруды, когда родители пытались попасть в квартиру. Малыш оказался на карнизе, перебравшись через ограждение балкона, сообщила пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас».

В Подмосковье спасатели сняли трёхлетнего ребенка с балкона пятого этажа. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Родители заявили, что вышли из квартиры всего на минутку. В это время их трёхлетний ребёнок закрыл дверь на задвижку. Отец и мать попытались сами попасть внутрь, но безуспешно. Тогда они обратились за помощью.

«Пока спасатели 207-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» вскрывали дверь профессиональными инструментами, чтобы попасть в квартиру, мальчик вышел на балкон через открытую дверь. Он перелез через парапет и оказался на карнизе пятого этажа», — говорится в сообщении.

Очевидцы тем временем подготовили одеяло для смягчения падения. Специалистом пришлось быстро вскрывать дверь квартиры бензорезом, чтобы помочь мальчику. В итоге малыша удалось осторожно снять с карниза и вернуть родителям в квартиру.