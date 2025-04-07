В Крыму мальчик ушёл смотреть на лошадей и бесследно исчез
Спасатели нашли 10-летнего крымчанина, который заблудился из-за тяги к лошадям
Потерявшийся мальчик. Обложка © Пресс-служба МЧС России
В Крыму успешно завершилась операция по поиску десятилетнего мальчика, который пропал в районе села Урожайное. Как рассказал ребёнок, он пошёл смотреть на лошадей и заблудился. После того как мальчик не вернулся домой с прогулки, его стали искать родственники и местные жители. Позднее к ним подключились сотрудники МЧС России.
Всего юного любителя лошадей искали свыше 230 человек и 43 единицы техники. Лишь поздним вечером ребёнка удалось обнаружить. В этом команде помогли светоотражающие элементы на куртке мальчика: они отразили свет фонарика в темноте. За несколько часов парень ушёл от дома на километр.
Сейчас мальчик в безопасности и находится дома. Видео © Пресс-служба МЧС России
Схожая история развернулась и в республике Коми. Там трое взрослых и ребёнок пропали без вести, отправившись на рыбалку. Их поиски всё ещё продолжаются. Спасателями был обнаружен след снегохода к полынье и плавающие в ней вещи. К операции привлекли водолазов.