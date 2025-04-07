В Крыму мальчик ушёл смотреть на лошадей и бесследно исчез

В Крыму успешно завершилась операция по поиску десятилетнего мальчика, который пропал в районе села Урожайное. Как рассказал ребёнок, он пошёл смотреть на лошадей и заблудился. После того как мальчик не вернулся домой с прогулки, его стали искать родственники и местные жители. Позднее к ним подключились сотрудники МЧС России.

Всего юного любителя лошадей искали свыше 230 человек и 43 единицы техники. Лишь поздним вечером ребёнка удалось обнаружить. В этом команде помогли светоотражающие элементы на куртке мальчика: они отразили свет фонарика в темноте. За несколько часов парень ушёл от дома на километр.

Сейчас мальчик в безопасности и находится дома. Видео © Пресс-служба МЧС России