«Клуб самоубийц»: от Томского до Старовойта — как уходили те, кто слишком много знал 7 июля 2025 года покончил с собой экс-глава Минтранса Роман Старовойт. По одной из версий, он мог стать фигурантом уголовного дела. В истории и СССР, и России было много случаев, когда крупные государственные деятели совершали суицид. Life.ru собрал самые резонансные. 9 июля, 21:15 Клуб последнего выбора: почему чиновники СССР и России сводили счёты с жизнью? Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валентин Черединцев, Валерий Шарифулин

Михаил Томский: почему партийный ветеран свёл счёты с жизнью?

Михаил Томский был одним из крупных советских чиновников сначала ленинской, а затем и сталинской эпохи. Будучи членом Политбюро ЦК ВКП(б), он принимал активное участие во внутрипартийной борьбе за власть. На первом её этапе Сталин избавился от своего главного оппонента — Льва Троцкого. Затем с политического олимпа Страны Советов были сброшены видные большевики Григорий Зиновьев и Лев Каменев. На первых порах Томский был заодно со Сталиным, но вскоре и вокруг него начали сгущаться тучи. Причиной тому послужило предложение Сталина свернуть НЭП. Против этого выступили Николай Бухарин, Алексей Рыков и Томский. В дальнейшем их всех обвинили «правотроцкистском заговоре».

Понимая, что арест, пытки и в конечном итоге расстрел неизбежны, Томский покончил с собой 22 августа 1936 года. Его самоубийство стало первым резонансным актом суицида в партийной элите СССР. После смерти он был объявлен врагом народа, а его имя предано забвению до 1980-х годов.

Член Политбюро ЦК ВКП(б) Михаил Томский. Фото © Wikipedia

Глава МВД СССР Николай Щёлоков: реформатор и любитель роскоши

Николай Щёлоков своему карьерному взлёту всецело был обязан генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, с которым он состоял в дружеских отношениях. После прихода к власти Брежнев позвал старого друга в Москву и назначил главой МВД СССР. Этот пост Щёлоков занимал до смерти генсека в 1982 году. За это время он реформировал милицию, обеспечил рост её авторитета. Но на смену Брежневу пришёл Юрий Андропов, с которым у Щёлокова отношения не складывались долгие годы.

При Андропове Щёлокова обвинили в злоупотреблениях: роскошный образ жизни, коллекция антикварной мебели и картин известных художников, коррупционные связи и покровительство теневой элите. В 1982 году Щёлокова уволили с поста министра внутренних дел, в июне 1983 года его вывели из состава ЦК КПСС. Казалось бы, смерть Андропова в феврале 1984 года могла изменить судьбу опального министра, но к тому моменту во всю шло расследование, учинённое ещё Андроповым, и новый генсек Константин Черненко не решился или просто не захотел спасать бывшего соратника.

В ноябре 1984 года Щёлоков был лишен звания генерала армии, спустя месяц — исключён из КПСС, а после — лишён всех наград, кроме боевых и звания Героя Социалистического Труда. Такого позора экс-министр пережить не смог и предпочёл покинуть этот мир 13 декабря 1984 года.

Глава МВД СССР Николай Щёлоков. Фото © Wikipedia

Борис Пуго: последние часы министра МВД СССР после провала ГКЧП

Борис Пуго был первым секретарём ЦК Компартии Латвии, с 1990 года, как и Николай Щёлоков, возглавлял МВД СССР. Он был идейным социалистом и поэтому негативно относился к реформам, проводимым президентом страны Михаилом Горбачёвым. Поэтому в 1991 году он без капли сомнения присоединился к ГКЧП, поскольку искренне верил, что страну можно спасти только таким путём.

После провала августовского путча он понимал, что его ждёт арест и, возможно, публичный судебный процесс. На следующий день после поражения заговорщиков, 22 августа 1991 года, Пуго и его жена совершили самоубийство. В предсмертной записке министр попросил прощения за совершённую ошибку и за то, что «поверил не тем людям». Он стал первым высокопоставленным лицом, ушедшим из жизни в контексте распада СССР.

Борис Пуго был одним из членов ГКЧП. Фото © РИА Новости / Алексей Бойцов

Сергей Ахромеев: что толкнуло маршала СССР на самоубийство

Ещё одним противником политики Горбачева был начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР в 1984–1988 годах маршал Советского Союза Сергей Ахромеев. Военачальник был человеком старой закалки и тяжело воспринимал то, как в годы перестройки его страна стремительно шла ко дну.

В отличие от Пуго, Ахромеев не присоединился к путчистам, но сочувствовал ГКЧП. В отстранении Горбачева маршал видел возможный выход страны из кризиса. Но после поражения путчистов Ахромеев решил добровольно уйти из жизни.

24 августа 1991 года маршал был найден мёртвым в своём кабинете. В предсмертных записках он писал, что не может видеть крушение страны и того, чему посвятил жизнь.

Сергей Ахромеев покончил с собой после поражения ГКЧП. Фото © РИА Новости / Сергей Гунеев

Николай Кручина: «казначей» КПСС

С 1983-го по 1991 год Николай Кручина занимал пост заведующего хозяйственным управлением ЦК КПСС, фактически он был главным распорядителем партийной казной. Его власть охватывала огромные суммы, включая так называемые «запасные фонды» партии, которые исчезли в хаосе распада.

После провала ГКЧП в стране началось расследование партийных финансов. 26 августа 1991 года Кручина покончил с собой. Согласно официальной версии, он оставил записку, где написал, что не может жить с позором.

Николай Кручина заведовал финансами ЦК КПСС. Фото © ТАСС / Владимир Завьялов, Юрий Лизунов

Борис Колесников: борец с коррупцией или «оборотень в погонах»?

В современной России наделала шуму загадочная гибель замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерала Бориса Колесникова. Он был задержан в 2014 году по делу своего шефа — Дениса Сугробова. Генерала и девятерых его сообщников обвиняли в организации преступного сообщества, провокации взяток и превышении должностных полномочий.

Согласно официальной версии, Борис Колесников совершил суицид. Фото © РИА Новости / Алексей Ничукин

Генерал Колесников содержался в следственном изоляторе «Лефортово». 16 июня 2014 года он оказался на очередном допросе в Следственном комитете в Техническом переулке, откуда при загадочных обстоятельствах выпал из окна. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как самоубийство. Эта смерть вызвала резонанс в правоохранительных кругах, породив версии о попытке Колесникова избежать суда.

Авторы Альмир Хабибуллин