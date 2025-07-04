От шаманов до курортов: Как вице-президент «Транснефти» Бадалов пополнил список мистических смертей топ-менеджеров ТЭК По подсчётам Life.ru, загадочная гибель Андрея Бадалова стала уже пятнадцатой в списке погибших топ-менеджеров крупных российских компаний из сферы ТЭК за последние три года. Наиболее печальным был 2022 год. Что это — злой рок, мистика или случайность? 4 июля, 14:20 Проклятие ТЭК: кто следующий? История гибели Бадалова. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Максим Слуцкий, YURI KOCHETKOV

Кто такой Андрей Бадалов и как он погиб?

В Москве погиб вице-президент российской энергетической компании «Транснефть» Андрей Бадалов. Его тело нашёл охранник под окнами квартиры топ-менеджера в доме на Рублёвском шоссе. Сообщается, что Бадалов скончался на месте. Ему было 62 года.

Вице-президент «Транснефти» родился в 1962 году в Краснодаре, окончил Московский инженерно-физический институт и долгое время работал в военно-промышленном комплексе. С 2019 года Бадалов возглавлял НИИ «Восток», который занимается созданием таких госинформсистем, как ГАС «Выборы» и ГАС «Правосудие». С 2021 года работал в «Транснефти» — отвечал за цифровую трансформацию, ИТ и автоматизацию.

Тело Бадалова обнаружили утром под окнами его квартиры на Рублёвском шоссе. Фото © Telegram / shot

По этому поводу СМИ публикуют противоречивую информацию. Например, перед случившимся Бадалов якобы написал прощальное SMS жене. При этом супруга нефтяника скончалась ещё в 2018 году. Судя по словам дочери погибшего, никаких записок отец не оставлял и никаких причин сводить счёты с жизнью у него не было.

Другие источники указывают, что у Бадалова были проблемы с сердцем, а незадолго до смерти он выглядел подавленным, хотя никаких жалоб или желания совершить суицид не высказывал, в себя не уходил и до последнего поддерживал своих престарелых родителей и детей.

Смерть Андрея Бадалова стала пятнадцатой в списке погибших топ-менеджеров крупных российских энергетических компаний (и их подрядчиков) за последние три года. Особенным на трагедии оказался 2022 год. Напомним, кто ещё из сферы ТЭК ушёл перед Бадаловым (в хронологическом порядке).

2022 год — кровавая жатва топ-менеджеров ТЭК

Леонид Шульман, Александр Тюляков, Владислав Аваев. Фото © invest.gazprom, © cnn, © Dynamo33

Леонид Шульман

В январе 2022 года в элитном коттеджном посёлке «Ленинское» в Ленобласти в ванной нашли тело 60-летнего главы транспортной службы газового монополиста Леонида Шульмана. При нём обнаружили предсмертную записку, в которой умерший жаловался на сильные боли в ноге и нежелание жить — у Шульмана была сломана нога, он носил аппарат Илизарова, который помогает сращивать кости.

Александр Тюляков

Месяцем позже ещё в одном коттеджном посёлке под Петербургом в собственном гараже нашли тело заместителя генерального директора Единого расчётного центра (ЕРЦ) Александра Тюлякова. Он тоже оставил записку.

Владислав Аваев

В апреле в своей московской квартире найден мёртвым ещё один топ-менеджер — 51-летний Владислав Аваев. Кроме него полицейские нашли тела жены и дочери. По версии следствия, мужчина сначала застрелил находившихся в квартире 37-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь. Мотивом убийства якобы могла послужить ревность.

Сергей Протосеня

В тот же день очень похожая кровавая драма разыгралась в трёх с половиной тысячах километров от квартиры Аваева — в испанском курортном городке Льорет-де-Мар в семье бывшего главбуха «Новатэка» Сергея Протосени. Здесь родня проводила пасхальные праздники. Полицейские застали в доме страшную картину: жена и дочь миллионера лежали на кроватях в лужах крови. В саду обнаружили главу семьи, который, по данным испанского следствия, свёл счёты с жизнью. В комнате нашли орудия убийства: окровавленные нож и топор, однако одежда на Протосене почему-то оказалась чистой.

Александр Субботин

В мае 2022 года в Мытищах в подвале коттеджа уроженца Харькова Алексея Пиндюрина, известного как шаман Магуа, скончался вице-президент, начальник главного управления поставок и продаж «ЛУКойла» Александр Субботин. По официальной версии, во время сеанса колдуна у него случился сердечный приступ — причина смерти «острая сердечная недостаточность». По слухам, топ-менеджер с помощью магии мог пытаться выйти из запоя, но ему не повезло.

Юрий Воронов

В июле в коттеджном посёлке «Морские террасы» в бассейне с огнестрельным ранением головы нашли тело 61-летнего гендиректора транспортной компании «Астра шипинг» (подрядная организация) Юрия Воронова. Рядом с ним валялся травматический пистолет Grand Power. По данным следствия, Воронов мог быть убит в результате «ссоры с партнёрами и потери больших денег» — известно, что «Астра шипинг» на протяжении последних лет несла колоссальные убытки в десятки миллионов рублей.

Равиль Маганов

В сентябре 2022 года под окнами одного из корпусов Центральной клинической больницы (ЦКБ) охрана обнаружила тело 68-летнего председателя совета директоров «ЛУКойла» Равиля Маганова. Там он проходил лечение заболевания сердца. Причиной смерти следователи посчитали самоубийство. Известно, что у Маганова также диагностировали депрессию, которая в совокупности с сердечными проблемами и могла привести к суициду.

Николай Петрунин

Спустя месяц на 47-м году жизни скончался зампред Комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин — бывший управляющий директор компании «Промгазсервис», занимающейся строительством крупнейших инфраструктурных проектов в России. Официальная причина — смерть в результате тяжёлой болезни. По неподтверждённым данным, Петрунин месяц пролежал в коме из-за осложнений, связанных с тяжёлой формой CoViD-19.

15 смертей за 3 года: хронология трагедий

Вячеслав Ровнейко

В 2023 году список погибших «топов-энергетиков» открылся в феврале. В своём доме в подмосковном Одинцовском городском округе скончался 59-летний бизнесмен из нефтяной отрасли Вячеслав Ровнейко. Он бывший партнёр зятя первого президента России Бориса Ельцина. Вместе с семьёй Леонида и Татьяны Дьяченко он был учредителем нефтегазодобывающей Urals Energy N.V. Криминальную составляющую в смерти коммерсанта следователи не нашли.

Игорь Шкурко

Четвёртого апреля в камере СИЗО Якутска нашли мёртвым 49-летнего главного инженера «Якутскэнерго» (подразделение «Русгидро») и зама генерального директора Игоря Шкурко. Его задержали пятью днями ранее по подозрению в получении взятки. Официальная причина смерти — самоубийство, однако известно, что Шкурко был не согласен с арестом и обжаловал его накануне гибели — 3 апреля. Это событие стало резонансным в регионе и ещё долго обсуждалось в местных соцсетях и на форумах.

Владимир Некрасов

В октябре от острой сердечной недостаточности в своём доме в Серебряном Бору скончался 66-летний председатель совета директоров «ЛУКойла» Владимир Некрасов, который сменил на этом посту Равиля Маганова, выпавшего из окна ЦКБ в сентябре 2022 года.

Виталий Робертус

В марте 2024 года в собственном кабинете офиса на Сретенском бульваре свёл счёты с жизнью 54-летний вице-президент «ЛУКойла» Виталий Робертус. Незадолго до смерти жаловался на головные боли.

Михаил Рогачёв

В октябре 2024 года из окна 10-го этажа жилого дома в Москве выпал 64-летний бывший вице-президент ЮКОСа по корпоративному менеджменту Михаил Рогачёв. При нём прибывшие на место падения полицейские обнаружили предсмертную записку. Известно, что в последние годы Рогачёв страдал онкологией.

Как погибали топ-менеджеры из других отраслей

Кроме представителей энергетической отрасли в этот же период погибли ещё три топ-менеджера из других отраслей российского бизнеса. В 2022 году в Индии неожиданно погиб депутат Заксобрания Владимирской области, меценат, общественный деятель и основатель художественного объединения «АртСоюзЗебра» 65-летний Павел Антов. Известно, что он выпал из окна отеля спустя два дня после своего дня рождения. Индийские СМИ сообщали, что при нём нашлись бутылки из-под алкоголя.

В том же году во Владивостоке во время прогулки по морю у острова Русский выпал из катера 39-летний управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин. Поиски топ-менеджера продолжались два дня — 12 сентября поисковики нашли его тело.

В 2023 году после вечеринки из окна 11-го этажа собственной квартиры выпала 28-летний вице-президент «Локо-банка» Кристина Байкова. Момент трагедии заснял на мобильный телефон её возлюбленный, однако, что стало причиной поступка, до сих пор точно не известно. По словам брата погибшей, у девушки была стабильная психика, суицидальных наклонностей не наблюдалось. Судмедэкспертиза в анализах Байковой обнаружила кофеин и небольшое количество алкоголя — на момент падения из окна она находилась в опьянении средней тяжести.

Авторы Евгений Кузнецов