В США предупредили Киев о тяжёлых временах, несмотря на поддержку

Ближайшие месяцы будут очень важными и непредсказуемыми для Украины даже с продолжающейся поддержкой США. Владимир Зеленский нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, так как только они могут защитить страну от российских баллистических ракет, об этом информирует телеканал CNN.

Решение президента США Дональда Трампа продолжить поставки оружия Украине — это позитивный шаг, но он вряд ли поможет стране удержаться на фронте, считает CNN. Трамп также критикует президента России Владимира Путина, что показывает возвращение к традиционному подходу внешней политики США, который был нацелен на противостояние России.