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9 июля, 16:31

В США предупредили Киев о тяжёлых временах, несмотря на поддержку

CNN: Ближайшие месяцы станут решающими для Киева, несмотря на помощь США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Hamara

Ближайшие месяцы будут очень важными и непредсказуемыми для Украины даже с продолжающейся поддержкой США. Владимир Зеленский нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, так как только они могут защитить страну от российских баллистических ракет, об этом информирует телеканал CNN.

Решение президента США Дональда Трампа продолжить поставки оружия Украине — это позитивный шаг, но он вряд ли поможет стране удержаться на фронте, считает CNN. Трамп также критикует президента России Владимира Путина, что показывает возвращение к традиционному подходу внешней политики США, который был нацелен на противостояние России.

«Соскребут по амбарам»: США отнимут ракеты-перехватчики Patriot у союзников ради Украины
«Соскребут по амбарам»: США отнимут ракеты-перехватчики Patriot у союзников ради Украины

Ранее Life.ru писал, что несмотря на продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны США, включая поставки систем ПРО, Вашингтону, вероятно, придётся перераспределять ресурсы, забирая технику у других стран. Он отметил, что речь идёт о комплексах Patriot, которых у Киева недостаточно.

Анастасия Никонорова
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