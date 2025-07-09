В США предупредили Киев о тяжёлых временах, несмотря на поддержку
CNN: Ближайшие месяцы станут решающими для Киева, несмотря на помощь США
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Ближайшие месяцы будут очень важными и непредсказуемыми для Украины даже с продолжающейся поддержкой США. Владимир Зеленский нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, так как только они могут защитить страну от российских баллистических ракет, об этом информирует телеканал CNN.
Решение президента США Дональда Трампа продолжить поставки оружия Украине — это позитивный шаг, но он вряд ли поможет стране удержаться на фронте, считает CNN. Трамп также критикует президента России Владимира Путина, что показывает возвращение к традиционному подходу внешней политики США, который был нацелен на противостояние России.
Ранее Life.ru писал, что несмотря на продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны США, включая поставки систем ПРО, Вашингтону, вероятно, придётся перераспределять ресурсы, забирая технику у других стран. Он отметил, что речь идёт о комплексах Patriot, которых у Киева недостаточно.