Мужчина купил на распродаже старую куртку и обалдел от «богатств» в подкладе

Мужчина купил старую дешёвую куртку в секонд-хенде и обнаружил под подкладкой 400 долларов (чуть более 30 тысяч рублей). Своей историей он поделился на платформе Reddit. Счастливчик пошутил, что вещь «купила себя сама».

«Съёмная подкладка из натурального меха (кролик внутри, новозеландский опоссум на капюшоне)», — описал он куртку.

По его словам, вещица обошлась ему всего лишь в 4 доллара (примерно 312 рублей). Деньги, вшитые в подкладку, мужчина нашёл только дома, когда осматривал покупку и заметил небольшое уплотнение под тканью. Пользователи восхитились везением автора истории и в шутку начали просить адрес удивительного магазина «сокровищ».