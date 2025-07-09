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9 июля, 17:56

Мужчина купил на распродаже старую куртку и обалдел от «богатств» в подкладе

Reddit: Мужчина купил в секонд-хенде куртку за $4 и нашёл в её подкладке $400

Мужчина купил старую дешёвую куртку в секонд-хенде и обнаружил под подкладкой 400 долларов (чуть более 30 тысяч рублей). Своей историей он поделился на платформе Reddit. Счастливчик пошутил, что вещь «купила себя сама».

«Съёмная подкладка из натурального меха (кролик внутри, новозеландский опоссум на капюшоне)», — описал он куртку.

По его словам, вещица обошлась ему всего лишь в 4 доллара (примерно 312 рублей). Деньги, вшитые в подкладку, мужчина нашёл только дома, когда осматривал покупку и заметил небольшое уплотнение под тканью. Пользователи восхитились везением автора истории и в шутку начали просить адрес удивительного магазина «сокровищ».

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Ранее Life.ru рассказывал о другом везении. В Москве женщина по имени Аминат стала победительницей конкурса на очистку мандаринов. Соревнования прошли в парке «Сокольники», где более трёх тысяч участников очистили в общей сложности около 950 килограммов мандаринов. За одну минуту участникам предлагалось снять с цитруса как можно более длинную «кожурную» полоску. Призом стал один миллион рублей.

Куртка с подкладом. Фото © reddit/unstereotyped

Татьяна Миссуми
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