Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 19:06

Турнир журнала Гольф-клуб в Пестово собрал аншлаг за два месяца до старта

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Турнир журнала «Гольф-клуб», ставший одним из самых ярких событий прошлого сезона, возвращается! В этом году он пройдёт 12 июля — в золотую пору лета, чтобы провести незабываемый день на поле. Праздник посвящён второму дню рождения единственного в России издания про гольф. Организаторы сообщили о полной регистрации участников уже в начале мая — за два месяца до мероприятия. Такой ажиотаж подтверждает статус турнира как одного из главных летних событий в мире российского гольфа.

Ключевые факты о турнире 2025

  • В прошлом году участие приняли свыше 120 человек, включая всемирно известного оперного певца Ильдара Абдразакова,
  • В этом году все игровые места забронированы задолго до дедлайна,
  • Турнир пройдет по системе Stableford, позволяющей комфортно играть гольфистам разного уровня,
  • Победители получат 18 уникальных хрустальных кубков ручной работы от компании Avdeev Crystal,
  • Награды будут вручаться в мужском, женском зачетах и специальных номинациях.

Программа мероприятия включает

1. Основной турнир по системе Stableford

2. Деловую программу для участников

3. Развлекательные активности:

- Уроки по гольфу от профессиональных инструкторов

- Экскурсии на гольф-карах по территории клуба

- Музыкальный вечер для гостей

«Я рада, что турнир вызывает такой интерес у игроков. В этом году мы сохранили все лучшие элементы прошлого сезона и добавили новые форматы, чтобы мероприятие стало по-настоящему незабываемым», – прокомментировала издатель и главный редактор журнала «Гольф-клуб» Мария Петрикова.

Престижное соревнование пройдет при поддержке ведущих отраслевых ассоциаций и люксовых брендов.

Организаторы и партнеры турнира 2025

  • Генеральный партнер: Avdeev Crystal (эксклюзивные хрустальные кубки для победителей)
  • Официальные партнеры: Xfit, AFS, Технологии роскоши, Greats, TRAVELPARK,
  • Часовой партнер: мануфактура Konstantin Chaykin
  • Ювелирный партнер: студия Bicarat
  • Медицинский партнер: MedFriends clinic
  • Коммуникационный партнер: ИД Коммерсантъ

При поддержке:

- Министерства спорта Российской Федерации

- Ассоциации гольфа России

- Фонда Росконгресс

Информационные партнеры:

- Гольф-календарь GreenFee

- Портал Golf.ru

- Indoor TV

- Posta magazine

Российская гольфистка показала впечатляющую игру на турнире в Лос-Анджелесе
Российская гольфистка показала впечатляющую игру на турнире в Лос-Анджелесе

А недавно в Московской области завершился турнир по гольфу, собравший 98 спортсменов, в том числе ведущих гольфистов страны. Открытое первенство региона, организованное Федерацией гольфа Московской области при поддержке Министерства спорта, прошло на полях гольф-клуба «Пестово».

Николь Вербер
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar