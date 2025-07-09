Турнир журнала Гольф-клуб в Пестово собрал аншлаг за два месяца до старта
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Турнир журнала «Гольф-клуб», ставший одним из самых ярких событий прошлого сезона, возвращается! В этом году он пройдёт 12 июля — в золотую пору лета, чтобы провести незабываемый день на поле. Праздник посвящён второму дню рождения единственного в России издания про гольф. Организаторы сообщили о полной регистрации участников уже в начале мая — за два месяца до мероприятия. Такой ажиотаж подтверждает статус турнира как одного из главных летних событий в мире российского гольфа.
Ключевые факты о турнире 2025
- В прошлом году участие приняли свыше 120 человек, включая всемирно известного оперного певца Ильдара Абдразакова,
- В этом году все игровые места забронированы задолго до дедлайна,
- Турнир пройдет по системе Stableford, позволяющей комфортно играть гольфистам разного уровня,
- Победители получат 18 уникальных хрустальных кубков ручной работы от компании Avdeev Crystal,
- Награды будут вручаться в мужском, женском зачетах и специальных номинациях.
Программа мероприятия включает
1. Основной турнир по системе Stableford
2. Деловую программу для участников
3. Развлекательные активности:
- Уроки по гольфу от профессиональных инструкторов
- Экскурсии на гольф-карах по территории клуба
- Музыкальный вечер для гостей
«Я рада, что турнир вызывает такой интерес у игроков. В этом году мы сохранили все лучшие элементы прошлого сезона и добавили новые форматы, чтобы мероприятие стало по-настоящему незабываемым», – прокомментировала издатель и главный редактор журнала «Гольф-клуб» Мария Петрикова.
Престижное соревнование пройдет при поддержке ведущих отраслевых ассоциаций и люксовых брендов.
Организаторы и партнеры турнира 2025
- Генеральный партнер: Avdeev Crystal (эксклюзивные хрустальные кубки для победителей)
- Официальные партнеры: Xfit, AFS, Технологии роскоши, Greats, TRAVELPARK,
- Часовой партнер: мануфактура Konstantin Chaykin
- Ювелирный партнер: студия Bicarat
- Медицинский партнер: MedFriends clinic
- Коммуникационный партнер: ИД Коммерсантъ
При поддержке:
- Министерства спорта Российской Федерации
- Ассоциации гольфа России
- Фонда Росконгресс
Информационные партнеры:
- Гольф-календарь GreenFee
- Портал Golf.ru
- Indoor TV
- Posta magazine
А недавно в Московской области завершился турнир по гольфу, собравший 98 спортсменов, в том числе ведущих гольфистов страны. Открытое первенство региона, организованное Федерацией гольфа Московской области при поддержке Министерства спорта, прошло на полях гольф-клуба «Пестово».