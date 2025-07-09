Турнир журнала Гольф-клуб в Пестово собрал аншлаг за два месяца до старта

Турнир журнала «Гольф-клуб», ставший одним из самых ярких событий прошлого сезона, возвращается! В этом году он пройдёт 12 июля — в золотую пору лета, чтобы провести незабываемый день на поле. Праздник посвящён второму дню рождения единственного в России издания про гольф. Организаторы сообщили о полной регистрации участников уже в начале мая — за два месяца до мероприятия. Такой ажиотаж подтверждает статус турнира как одного из главных летних событий в мире российского гольфа.