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9 июля, 21:48

Радиостанция «Судного дня» передала кодовое сообщение после удара ВСУ по Курску

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение ЗУБРИЛЬНЫЙ после удара ВСУ по Курску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter

Российская военная радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция «Судного дня», вышла в эфир с кодированным сообщением вечером 9 июля. Это произошло после того, как Вооружённые силы Украины нанесли удар по пляжу в Курске, где отдыхали мирные жители.

Согласно информации, опубликованной неофициальным каналом «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции, голосовое сообщение было передано в 19:04 по московскому времени. Его содержание звучало как: «НЖТИ 80567 ЗУБРИЛЬНЫЙ 5812 4860».

Важно отметить, что канал является неофициальным источником, и достоверные сведения о назначении, смысле и адресатах сообщений УВБ-76 в открытом доступе отсутствуют.

УВБ-76 – это российская военная радиостанция, функционирующая с 1970-х годов. Она получила прозвище «жужжалка» из-за своего основного способа трансляции – короткого жужжащего сигнала. Станцию также называют «Радио Судного дня» или «Станция Судного дня», поскольку существует версия, что она может быть связана с гипотетической системой «Мёртвая рука» или российскими ядерными силами, о чем сообщали, в частности, журналисты Би-би-си.

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Напомним, вечером 8 июля украинские боевики нанесли удар по городскому пляжу в Курске. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе пятилетний мальчик, который закрыл собой мать от осколков.

Юния Ларсон
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