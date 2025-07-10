Российская военная радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция «Судного дня», вышла в эфир с кодированным сообщением вечером 9 июля. Это произошло после того, как Вооружённые силы Украины нанесли удар по пляжу в Курске, где отдыхали мирные жители.

Согласно информации, опубликованной неофициальным каналом «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции, голосовое сообщение было передано в 19:04 по московскому времени. Его содержание звучало как: «НЖТИ 80567 ЗУБРИЛЬНЫЙ 5812 4860».

Важно отметить, что канал является неофициальным источником, и достоверные сведения о назначении, смысле и адресатах сообщений УВБ-76 в открытом доступе отсутствуют.

УВБ-76 – это российская военная радиостанция, функционирующая с 1970-х годов. Она получила прозвище «жужжалка» из-за своего основного способа трансляции – короткого жужжащего сигнала. Станцию также называют «Радио Судного дня» или «Станция Судного дня», поскольку существует версия, что она может быть связана с гипотетической системой «Мёртвая рука» или российскими ядерными силами, о чем сообщали, в частности, журналисты Би-би-си.