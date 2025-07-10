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Регион
10 июля, 08:14

Алтайская «госпожа» забрала с собой двух туристов, пытавшихся перейти на другой берег

В Республике Алтай мужчину и женщину унесло течением в реку Катунь

Обложка © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Обложка © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Двух человек унесло в реку Катунь в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

«В Онгудайском районе мужчину и женщину унесло течением в Катунь. Сообщение о происшествии поступило от очевидца, который находился рядом на берегу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл в урочище «Устье реки Большой Яломан» на участке слияния рек Большой Яломан и Катунь. 57-летний мужчина и 44-летняя женщина из Бийска Алтайского края пытались перейти на другой берег.

Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы, Привлечено восемь человек и две единицы, в том числе одно плавательное средство.

Катунь — река в Республике Алтай и Алтайском крае России, левая и главная составляющая Оби (правая — Бия). Длина реки — 688 км. Площадь бассейна — 60 900 квадратных километров. Исследователи топонимии выяснили происхождение названия реки Катунь от древнетюркского кадын, хатун, что значит «госпожа, знатная женщина, царица, ханша, дама».

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Никита Никонов
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