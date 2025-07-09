На Камчатке нашли туристов, которые уплыли на «Быстром удоде» в океан

На Камчатке нашлись трое туристов, которые отправились в плавание на самодельном катамаране и пропали без вести. Официальные органы пока не комментируют детали их обнаружения, сообщает информационное агентство «Камчатка-Информ». По информации журналистов, путешественники были найдены в районе мыса Столбового у восточного побережья полуострова, примерно в 100 километрах от Усть-Камчатска. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сообщения об исчезновении группы появились ранее. Туристы вышли в море на самодельном плавсредстве под названием «Быстрый удод». В последний раз их видели 4 июля возле острова Собачий, расположенного в устье реки Камчатки в Усть-Камчатском округе. После этого связь с ними прервалась. Высказывались предположения, что их могло вынести в Камчатский залив.

По факту пропажи людей начали проверку следственные органы и прокуратура. Однако, судя по всему, туристы не пропали, а продолжали своё путешествие. Окончательно это прояснится после их общения с представителями соответствующих служб, куда их сейчас доставляют.

Все трое пропавших – опытные экстремалы. 51-летний москвич Сергей Лекай не раз бывал в Африке, сплавлялся по реке Конго и преодолевал другие сложные маршруты. В 2018 году он пересёк Берингов пролив на катамаране и добрался до Аляски. 50-летний петербуржец Виталий Щеринов в 2011 году прошёл пешком от Магадана до Камчатки. 42-летняя Татьяна Кузнецова из подмосковного Дмитрова три года назад вместе с Сергеем и Виталием путешествовала по Сибири, преодолев 1850 километров из двух тысяч по воде.