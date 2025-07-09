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9 июля, 12:54

На Камчатке нашли туристов, которые уплыли на «Быстром удоде» в океан

На Камчатке нашли троих пропавших туристов, ушедших в плавание на катамаране

Сергей Лекай и катамаран «Быстрый удод». Обложка © VK / Сергей Лекай

Сергей Лекай и катамаран «Быстрый удод». Обложка © VK / Сергей Лекай

На Камчатке нашлись трое туристов, которые отправились в плавание на самодельном катамаране и пропали без вести. Официальные органы пока не комментируют детали их обнаружения, сообщает информационное агентство «Камчатка-Информ». По информации журналистов, путешественники были найдены в районе мыса Столбового у восточного побережья полуострова, примерно в 100 километрах от Усть-Камчатска. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сообщения об исчезновении группы появились ранее. Туристы вышли в море на самодельном плавсредстве под названием «Быстрый удод». В последний раз их видели 4 июля возле острова Собачий, расположенного в устье реки Камчатки в Усть-Камчатском округе. После этого связь с ними прервалась. Высказывались предположения, что их могло вынести в Камчатский залив.

По факту пропажи людей начали проверку следственные органы и прокуратура. Однако, судя по всему, туристы не пропали, а продолжали своё путешествие. Окончательно это прояснится после их общения с представителями соответствующих служб, куда их сейчас доставляют.

Все трое пропавших – опытные экстремалы. 51-летний москвич Сергей Лекай не раз бывал в Африке, сплавлялся по реке Конго и преодолевал другие сложные маршруты. В 2018 году он пересёк Берингов пролив на катамаране и добрался до Аляски. 50-летний петербуржец Виталий Щеринов в 2011 году прошёл пешком от Магадана до Камчатки. 42-летняя Татьяна Кузнецова из подмосковного Дмитрова три года назад вместе с Сергеем и Виталием путешествовала по Сибири, преодолев 1850 километров из двух тысяч по воде.

Группа туристов пропала на Камчатке во время заплыва на самодельном катамаране
Группа туристов пропала на Камчатке во время заплыва на самодельном катамаране

Сергей Лекай не впервые попадает в новости. Ранее Life.ru рассказывал, как он вместе с Яной Лебедихиной отправились на яхте из Аргентины в ЮАР, однако не смогли попасть на берег Африки. Причиной послужило закрытие границ из-за CoViD-19. В результате им пришлось провести в открытом океане 40 изнурительных дней, пока судно не добралось до Бразилии.

Никита Никонов
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