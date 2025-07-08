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8 июля, 10:23

Группа туристов пропала на Камчатке во время заплыва на самодельном катамаране

Обложка © VK / Администрация Усть-Камчатского округа

Обложка © VK / Администрация Усть-Камчатского округа

Три туриста отправились в экспедицию по реке Камчатка на самодельном катамаране под названием «Быстрый удод» и пропали. В группе был известный российский путешественник Сергей Лекай, хорошо знающий своё дело. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Камчатского округа.

Сергей Лекай с самодельным катамараном. Фото © VK / Сергей Лекай

Сергей Лекай с самодельным катамараном. Фото © VK / Сергей Лекай

Лекай родом из Москвы. Он не раз путешествовал на подобных посудинах и обладает богатым опытом. Вместе с ним 4 июля в плавание отправились 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова Московской области.

Последний раз катамаран с пассажирами наблюдали в районе острова Собачий. После этого контакт с путешественниками прервался. По предварительным данным, течение унесло «Быстрый удод» в сторону Камчатского залива Тихого океана.

Сейчас ведутся поисковые работы, однако пока информации о местонахождении туристов нет. Обстоятельства происшествия и причины исчезновения остаются неизвестными, что вызывает тревогу у родственников и спасателей.

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Владимир Озеров
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