Группа туристов пропала на Камчатке во время заплыва на самодельном катамаране

Три туриста отправились в экспедицию по реке Камчатка на самодельном катамаране под названием «Быстрый удод» и пропали. В группе был известный российский путешественник Сергей Лекай, хорошо знающий своё дело. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Камчатского округа.

Сергей Лекай с самодельным катамараном. Фото © VK / Сергей Лекай

Лекай родом из Москвы. Он не раз путешествовал на подобных посудинах и обладает богатым опытом. Вместе с ним 4 июля в плавание отправились 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова Московской области.

Последний раз катамаран с пассажирами наблюдали в районе острова Собачий. После этого контакт с путешественниками прервался. По предварительным данным, течение унесло «Быстрый удод» в сторону Камчатского залива Тихого океана.

Сейчас ведутся поисковые работы, однако пока информации о местонахождении туристов нет. Обстоятельства происшествия и причины исчезновения остаются неизвестными, что вызывает тревогу у родственников и спасателей.