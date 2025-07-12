Азербайджан сворачивает торговлю с Россией: что может пропасть из супермаркетов Обострение отношений между Азербайджаном и Россией может затронуть потребительский рынок. Какие популярные азербайджанские товары могут подорожать или исчезнуть с полок российских магазинов — в материале Life.ru. 11 июля, 21:20 Как конфликт с Россией ударит по азербайджанским производителям. Обложка © ChatGPT

Торговля России и Азербайджана: рост товарооборота и внезапный кризис

За последние три года Россия и Азербайджан значительно увеличили объем взаимной торговли. С апреля 2022 года по март 2025-го товарооборот между двумя странами вырос почти на 3%, что соответствует более чем $1 миллиарду в денежном эквиваленте.

Однако стоит отметить, что товарные потоки распределены неравномерно. Азербайджан в большей степени импортирует товары из России, чем экспортирует к нам. На протяжении последних трёх лет объём поставок из России в Азербайджан в два-три раза превышал объём экспортируемых из Азербайджана товаров, а к началу 2025 года разрыв увеличился до пяти раз, составив $1,2 миллиарда против всего $234 миллионов.

Однако после антикриминальных зачисток среди этнических ОПГ в разных регионах России отношения Азербайджана и РФ испортились. Это затронуло и экономику. Так, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков сообщил изданию Minval, что переговоры между Москвой и Баку по ряду крупных экономических проектов приостановлены. В случае прекращения торговли аграрный сектор Азербайджана столкнётся с необходимостью поиска новых рынков сбыта и перестройки логистики.

Популярные азербайджанские бренды в России: от Badamlı до «Старого Баку»

Одними из самых популярных продуктов из Азербайджана являются фрукты и овощи. По данным аналитической платформы The Observatory of Economic Complexity (OEC), ежегодно в Россию из этой страны завозят различные фрукты почти на 350 млн долларов, томаты — на 157 млн долларов.

Основные группы товаров из Азербайджана. Инфографика © Life.ru

Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что Азербайджан специализируется на поставках в Россию больших объёмов сельхозпродукции собственного производства. Если смотреть по динамике прошлого года, то из этой страны в Россию было ввезено порядка 540 тысяч тонн овощей и фруктов.

— Прежде всего Азербайджан лидирует по поставкам томатов — не менее 141,9 тысячи тонн томатов было ввезено за 2024 год. Однако в данной ситуации гораздо больше проблем может возникнуть у местных фермеров, так как иных рынков сбыта на такие объёмы у Азербайджана попросту нет, а ближайший торговый конкурент — Турция — также старается наращивать поставки своих томатов в Россию, — заявил Илья Березнюк в беседе с Life.ru.

Азербайджанские товары ценятся в России за качество и натуральность, особенно продукты питания. В крупных российских супермаркетах (например, «Ашан», «Лента», «Магнит») можно встретить азербайджанские соки, воду, чай и консервы.

Чай — бренды Azerçay и Azərbaycan çayı (азербайджанский чай);

фруктовые соки и нектары — Grand, Natakhtari (грузинский бренд, но производится и в Азербайджане), Meysəri;

минеральная вода — Badamlı, Sirab, Istisu;

консервы и варенья — Azerfrut, Az-Granata (гранатовый соус);

орехи и сухофрукты — азербайджанские фисташки, фундук, курага (под разными местными марками);

а также алкогольные напитки — коньяк «Олд Бакы» (Old Baku), «Гянджлик», «Баку Старс», вина «Девичья башня», «Нар»,«Нар Баги», водка Xan, «Садыхлы».

Ещё в России популярны товары текстильной промышленности из Азербайджана. Например, ковры ручной работы таких брендов, как «Азер-Илмэ», «Азерхалча». Ну и некоторые местные производители поставляют в Россию одежду.

Помимо того, в Россию из этой страны завозится химическая продукция — удобрения, полипропилен (компания SOCAR Polymer) и строительные материалы — цемент, алюминий.

Азербайджан является крупным поставщиком нефти и газа в Россию и другие страны. Так, например, нефть марки Azeri Light они продают нам и нескольким странам Европы (нашу, более дешёвую, покупают для внутреннего потребления, а свою, подороже, продают, на чём и зарабатывают). А ещё газ поставляется компанией SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic).

Что Азербайджан импортирует из России

Азербайджан активно импортирует из России товары, играющие важную роль в его экономике. Основной объём импорта составляют нефтепродукты, обеспечивающие энергетические нужды страны. А также драгоценные металлы и металлопродукция, которые используются в ювелирной и производственной сферах.

Также Россия поставляет продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. Помимо того, соседи закупают у нас машины и оборудование, а также транспортные средства. И ещё древесину, используемую в строительстве и производстве мебели.

Почему Азербайджану сложно найти замену российскому рынку

Ухудшение взаимоотношений между Москвой и Баку может негативно сказаться на торговле. Так, азербайджанские производители молочной продукции уже отказались от российской инспекции. По этой причине Россельхознадзор закрыл им доступ к рынку. С 11 июля 2025 года в силу вступает запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции, вырабатываемой азербайджанскими предприятиями Allbuy и Milk products.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана, в свою очередь, заявило, что производители более не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров в Россию.

Россия больше других стран закупает у Азербайджана продукцию неэнергетического экспорта, среди которой огромная доля приходится на томаты, орехи и фрукты. Но если прекратятся поставки и этих товаров, то переживать не стоит, их на рынке можно будет заменить товарами из соседних стран, например Туркменистана, хоть поначалу они и будут дороже.

Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк тоже считает, что из-за ограничений в торговле пострадают в первую очередь азербайджанские аграрии.

— Сильного ограничения поставок не будет, так как это ударит сначала по Азербайджану. Во-первых, они импортируют к себе намного больше продукции, чем экспортируют в Россию, а во-вторых, по тем же томатам — перераспределить эти объёмы на другие рынки будет очень сложно, практически невозможно, к тому же у них имеются конкуренты, те же Турция и Китай, — отметил Березнюк.

Конечно, прекращение экономического сотрудничества невыгодно ни Москве, ни Баку. Однако очевидно, что более крупные потери в случае прекращения торговых отношений понесут наши соседи — им придётся искать нового крупного поставщика энергетического сырья, а ещё такой же большой рынок для экспорта растительной продукции.

Авторы Андрей Ананьев