Азербайджан и Россия: союзники или соперники? Тревожные сигналы из Баку Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как Ильхам Алиев играет против России и почему историческая дружба с Азербаджаном оказалась под угрозой. 22 июля, 14:18 Почему Алиев дружит с врагами России? Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Александр Казаков, © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Азербайджан продолжает делать шаги и заявления, направленные на разрыв с Россией.

Президент республики Ильхам Алиев на III Шушинском Глобальном медиафоруме принял от украинской журналистки шевроны нацистских подразделений ВСУ, поблагодарив её и призвав «продолжать так же».

Интересно, так же, это как? Продолжать расстреливать пленных? Обстреливать ракетами мирные города? Использовать собственное население в качестве живого щита? Вторгаться на территорию России и угонять мирных жителей в качестве заложников?

Ну да, по логике Алиева, Украина ведь борется с «оккупацией». Он так и заявил — посоветовал украинцам «следовать примеру Азербайджана и не мириться с оккупацией».

То есть открыто декларирует принадлежность к лагерю тех, кто выступает за «стратегическое поражение России». Это уже не поведение «стратегического партнёра», а поведение врага.

Баку поддерживает Киев?

Азербайджан и прежде поддерживал Украину. Пересылал гуманитарную помощь, а по некоторым данным, и оружие. Последнее не доказано, да и сам Баку это отрицал, но разве на пустом месте возникают подобные подозрения?

Это я молчу уже об информационной политике, в которой поддержка Киева никогда не скрывалась — в азербайджанских СМИ, а тем более — пропагандистских телеграм-каналах всегда господствовала проукраинская позиция. Не просто господствовала, иной просто не было. Да и все репортажи на ТВ давались исключительно с украинской стороны. Единственный журналист, который не побоялся приехать в зону СВО через Москву и давать объективную картину происходящего — Назакет Мамедова — в позапрошлом году получила 13 лет за «измену» и «шпионаж» в пользу России. Как и лидеры местного евразийского движения, выступавшие за интеграцию с Москвой в противовес навязываемому поглощению Турцией, — Ибрагим Гасанов и Ибрагим Гумбатов.

Дрейф Азербайджана от России

Идеологический дрейф Азербайджана в сторону от России, антироссийская информационная кампания продолжаются давно. Но в последний год эта кампания стала совершенно оголтелой и уже никак не скрывается официальным Баку. Захват в заложники российских граждан в ответ на борьбу с азербайджанской мафией, демонстративный отказ Алиева отмечать со всеми другими лидерами бывших республик общий для нас День Победы, разгром «Спутника» и Русского дома — это уже не отдельные события, а звенья одной цепи, направленной в сторону форсированного разрыва между нашими странами.

Посольство Азербайджана в России. Фото © ТАСС / Артём Герасимов

Баку набивается в друзья Вашингтону?

Интересное заявление сделал Алиев в Шуше. По его словам, азербайджанская сторона видит огромный потенциал для упрочения партнёрских отношений с США.

— Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнёрство имеет богатую историю, — заявил Алиев, отметив, что американский президент Дональд Трамп «активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе».

Понятно, что это может быть попыткой «подмахнуть» Трампу, отчасти — в пику Европе, отчасти — потому что Трамп сегодня сам активно ищет союзников, которые могли бы стать ему опорой в регионе, не требуя слишком много, как те же европейцы.

Президент США Дональд Трамп особо не скрывает, что у него есть интересы в Азербайджане. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Странно, что Алиев не понимает или делает вид, что не понимает, что заигрывать с США — это всё равно, что играть с огнём. Сегодня ты любимчик, «сукин сын, но свой сукин сын», а завтра оказывается, что ты тиран, диктатор, подлец и т.д. Хуссейн и Каддафи соврать не дадут.

Впрочем, если Алиев руководствуется целью создания противовеса России в регионе, то его действия легко объяснимы. Особенно на фоне прекращения трамповского «медового месяца» с Москвой и попыток Белого дома надавить на Россию, для чего можно использовать подходы со всех сторон, в том числе — с Южного Кавказа.

Южный Кавказ может стать форпостом НАТО против России и Китая

Совсем недавно посол США в Турции Том Баррак заявил, что Вашингтон готов взять на себя управление Зангезурским коридором, если это поможет продвинуть зашедшие в тупик переговоры между Баку и Ереваном.

Казалось бы, при чём тут Вашингтон? Какой ему до всего этого интерес?

Очень просто, управление Зангезурским коридором — это контроль над важнейшим участком Срединного коридора, который имеет огромное значение для Китая и Европы. А ещё это нож в мягкое подбрюшье России. Ведь это только на первый взгляд кажется, что управлением будет заниматься чисто гражданская коммерческая компания. Учитывая, что это горячая точка, под этим предлогом можно ввести для охраны американцев сначала ЧВК, а потом разместить полноценную военную базу.

Алиев выбрал сторону Запада? Фото © ТАСС / Владислав Ногай

Полагаю, власти Армении тоже не стали бы возражать против такого сценария, всё же американцы не турки — это не будет таким сильным раздражителем для общества. Ну а турки вполне могут разместить своих военных на территории Азербайджана — охранять коридор дальше, к берегам Каспия, куда они давно рвутся, чтобы выйти в Среднюю Азию, откуда они так же, как из Закавказья, будут вытеснять Россию и Китай. Американцы с удовольствием примут участие в схеме — не нужно преувеличивать разногласия Вашингтона и Анкары. Когда речь идёт о противостоянии интересам России, Ирана и Китая, они всегда найдут общий язык.

При этом для Алиева дружба с американцами может стать как раз аргументом в диалоге с Эрдоганом, дабы продемонстрировать тому, что Баку не просто вассал Османской империи, но со связями, и, если что, он может говорить с Трампом через голову султана.

Очевидно, Алиев после победы во Второй карабахской войне, которая досталась ему чересчур легко, слишком много о себе возомнил, почувствовал себя глобальным мировым игроком в геополитику, а свою страну не объектом игр реальных региональных держав, а их субъектом. Возомнил, что может играть с США, Турцией, Европой и даже выигрывать. А Россия вообще не нужна, более того — отношения с ней становятся обузой и их можно всячески торпедировать.

Авторы Дмитрий Родионов