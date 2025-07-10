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10 июля, 09:13

В Индии «Королева змей» поймала пятиметровую кобру, схватку сняли на видео

В Индии сотрудница лесной охраны поймала пятиметровую королевскую кобру

Обложка © Wikipedia / Michael Allen Smith

Обложка © Wikipedia / Michael Allen Smith

В индийском штате Керала сотрудница лесной охраны Рошни поймала самую крупную ядовитую змею в мире, сообщает NDTV. Девушка отреагировала на вызов местных жителей, жаловавшихся на королевскую кобру, оккупировавшую ручей, где они купались.

В Индии женщина поймала гигантскую кобру. Видео © Х / susantananda3

Несмотря на активное сопротивление, пятиметровая змея была поймана, а их борьба с сотрудницей лесной охраны запечатлена на видео. Позднее девушка выпустила змею в дикую природу.

Рошни, проработавшая в организации восемь лет, поймала более 800 змей. При этом с королевской коброй она столкнулась впервые. Бывший сотрудник лесной охраны Сусанта Нанда назвал её «королевой».

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Наталья Афонина
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