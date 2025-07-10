На уральской таможне оформили 354 змеи с чешской пропиской
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Предприниматель из Липецка ввёз на Урал партию из 354 змей, доставленных из Чехии. Как сообщили Life.ru в пресс-службе Уральского таможенного управления, общий вес живого «чешуйчатого груза» составил 105 килограммов.
В поставке — 350 королевских питонов и 4 береговые гоферовые змеи, все — молодые особи, возрастом не старше полутора лет.
Липецкий бизнесмен специализируется на разведении змей для продажи. По его словам, спрос на экзотических питомцев в этом году оказался настолько высоким, что возникла необходимость в импорте.
«Животные перевозились в индивидуальных пластиковых контейнерах. Маршрут проходил через Польшу, Литву и Беларусь, а затем в Липецк, где груз ждал получатель. Для доставки использовались специально оборудованные фургоны с пересадкой в Беларуси», — уточнили в ведомстве.
Ввоз змей в Россию регулируется строгими таможенными и ветеринарными правилами. Необходимы специальные разрешения, подтверждающие законность происхождения животных, а также документы о прохождении карантина и ветеринарной сертификации. Каждая партия подлежит досмотру и учёту. По данным таможенных служб, такие поставки — редкость: массовый ввоз экзотических рептилий в Россию осуществляется не чаще нескольких раз в год и требует предварительного согласования с профильными ведомствами.