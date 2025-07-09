«Доброжелатель» из Германии отправил москвичке в подарок радиоактивного попугая

На Центральной почтовой таможне задержана посылка из Германии, в которой находилась керамическая фигурка попугая с повышенным радиационным фоном — уровень излучения превышал допустимую норму в 20 раз. Сувенир был адресован жительнице Москвы.

Опасную находку зафиксировала система радиационного контроля «Янтарь» при досмотре международных отправлений. Спектрометрический анализ показал наличие на поверхности изделия радионуклида радий-226. Видео пресс-служба ФТС поделилась с Life.ru.

Видео © ФТС/ Life.ru

По предварительной версии, радионуклид мог входить в состав краски, покрывающей фигурку.

Таможня отказала в выпуске товара, и посылка была возвращена отправителю.

Допустимая мощность излучения на поверхности международных отправлений, по данным экспертов, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч согласно санитарно-эпидемиологическим нормам.

Фото © ФТС/ Life.ru