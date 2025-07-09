«Доброжелатель» из Германии отправил москвичке в подарок радиоактивного попугая
Фигурку радиоактивного попугая из Германии задержали на российской таможне
Обложка © ФТС/ Life.ru
На Центральной почтовой таможне задержана посылка из Германии, в которой находилась керамическая фигурка попугая с повышенным радиационным фоном — уровень излучения превышал допустимую норму в 20 раз. Сувенир был адресован жительнице Москвы.
Опасную находку зафиксировала система радиационного контроля «Янтарь» при досмотре международных отправлений. Спектрометрический анализ показал наличие на поверхности изделия радионуклида радий-226. Видео пресс-служба ФТС поделилась с Life.ru.
Видео © ФТС/ Life.ru
По предварительной версии, радионуклид мог входить в состав краски, покрывающей фигурку.
Таможня отказала в выпуске товара, и посылка была возвращена отправителю.
Допустимая мощность излучения на поверхности международных отправлений, по данным экспертов, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч согласно санитарно-эпидемиологическим нормам.
Фото © ФТС/ Life.ru
Ранее москвичка привезла из Индии песок с уровнем радиации в 15 раз выше допустимой. Женщина объяснила, что взяла с собой его «на память» об отпуске.