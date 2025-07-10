Россияне массово жалуются на сбои в работе СБП

Пользователи сообщают о сбое в работе Системы быстрых платежей (СБП), который затронул различные регионы России. По данным Downdetector, наибольшее количество претензий поступает из Санкт-Петербурга. Всего за час поступило около 2,5 тысячи сигналов о неполадках.

Пользователи сообщают о невозможности совершения межбанковских переводов со счетов сразу нескольких банков. Помимо Северной столицы, проблемы наблюдались в Москве и Подмосковье, а также в Новосибирской и Нижегородской областях. При этом Национальная система платёжных карт (НСПК) сообщила об увеличении времени обработки операций из-за инцидента на стороне провайдера и пообещала сообщить о восстановлении штатной работы.

«Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП», — уточнили в пресс-службе НСПК.