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Регион
10 июля, 14:09

Россияне массово жалуются на сбои в работе СБП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ElenaYakimova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ElenaYakimova

Пользователи сообщают о сбое в работе Системы быстрых платежей (СБП), который затронул различные регионы России. По данным Downdetector, наибольшее количество претензий поступает из Санкт-Петербурга. Всего за час поступило около 2,5 тысячи сигналов о неполадках.

Пользователи сообщают о невозможности совершения межбанковских переводов со счетов сразу нескольких банков. Помимо Северной столицы, проблемы наблюдались в Москве и Подмосковье, а также в Новосибирской и Нижегородской областях. При этом Национальная система платёжных карт (НСПК) сообщила об увеличении времени обработки операций из-за инцидента на стороне провайдера и пообещала сообщить о восстановлении штатной работы.

«Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП», — уточнили в пресс-службе НСПК.

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Ранее сообщалось, что массовый сбой произошёл в работе социальной сети Telegram. 9 июля пользователи сообщили о проблемах в работе мессенджера. Основные жалобы были связаны с работой мобильного приложения.

Наталья Афонина
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