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10 июля, 14:52

18-летняя виновница страшной аварии в Крыму скончалась в больнице

В жёстком ДТП в Севастополе погибли пять девушек 17-19 лет

Последствия ДТП под Севастополем. Обложка © Telegram / Полиция Севастополя

Последствия ДТП под Севастополем. Обложка © Telegram / Полиция Севастополя

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля под Севастополем погибли пять девушек в возрасте от 17 до 19 лет. По данным очевидцев, группа молодых людей направлялась на море.

18-летняя водитель, предположительно виновница аварии в районе Верхнесадового, скончалась в больнице. По предварительной информации, у неё остановилось сердце в машине скорой помощи. Медики пытались реанимировать девушку, но спасти её не удалось.

Последствия ДТП под Севастополем. Обложка © Telegram / Полиция Севастополя

«Следственной частью следственного управления УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении местной полиции.

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Напомним, 10 июля около 14:20 на трассе «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» произошло ДТП. ВАЗ и микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулись при выезде из Верхнесадового. Ранее сообщалось о четырёх погибших. Прокурор Нахимовского района лично прибыл на место для координации работы экстренных служб.

Александра Мышляева
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