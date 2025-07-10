18-летняя виновница страшной аварии в Крыму скончалась в больнице

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля под Севастополем погибли пять девушек в возрасте от 17 до 19 лет. По данным очевидцев, группа молодых людей направлялась на море.

18-летняя водитель, предположительно виновница аварии в районе Верхнесадового, скончалась в больнице. По предварительной информации, у неё остановилось сердце в машине скорой помощи. Медики пытались реанимировать девушку, но спасти её не удалось.

Последствия ДТП под Севастополем. Обложка © Telegram / Полиция Севастополя

«Следственной частью следственного управления УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении местной полиции.