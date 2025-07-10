«Я узнал, что у меня...» Наши парни держали раненого сослуживца в сознании стихом из «Брата 2»
Бойцы ВС РФ держали раненого сослуживца в сознании стихом из Брата 2
Российские военные в зоне СВО необычным способом удерживали в сознании раненого сослуживца: они читали ему стих из культового фильма «Брат 2», тот самый, что про тропинку и лесок, в поле каждый колосок.
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Как сообщили Life.ru в Народном фронте, ребята брали новый опорный пункт на Сватовском направлении, и один из бойцов получил ранение, но товарищи быстро оказали первую помощь и эвакуировали в безопасное место.
Чтобы подбодрить раненого, они все вместе читают известные строки стихотворения «Родное» детского писателя Владимира Орлова. Стихи стали известными благодаря фильму «Брат 2»:
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле — каждый колосок!
Речка, небо голубое —
Это всё моё родное,
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!
В итоге парень выжил и идет на поправку.
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