«Я узнал, что у меня...» Наши парни держали раненого сослуживца в сознании стихом из «Брата 2»

Российские военные в зоне СВО необычным способом удерживали в сознании раненого сослуживца: они читали ему стих из культового фильма «Брат 2», тот самый, что про тропинку и лесок, в поле каждый колосок.

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Как сообщили Life.ru в Народном фронте, ребята брали новый опорный пункт на Сватовском направлении, и один из бойцов получил ранение, но товарищи быстро оказали первую помощь и эвакуировали в безопасное место.

Чтобы подбодрить раненого, они все вместе читают известные строки стихотворения «Родное» детского писателя Владимира Орлова. Стихи стали известными благодаря фильму «Брат 2»: Я узнал, что у меня Есть огромная семья: И тропинка, и лесок, В поле — каждый колосок! Речка, небо голубое — Это всё моё родное, Это Родина моя, Всех люблю на свете я!