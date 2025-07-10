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Регион
10 июля, 15:15

«Я узнал, что у меня...» Наши парни держали раненого сослуживца в сознании стихом из «Брата 2»

Бойцы ВС РФ держали раненого сослуживца в сознании стихом из Брата 2

Российские военные в зоне СВО необычным способом удерживали в сознании раненого сослуживца: они читали ему стих из культового фильма «Брат 2», тот самый, что про тропинку и лесок, в поле каждый колосок.

Видео © © Life.ru

Как сообщили Life.ru в Народном фронте, ребята брали новый опорный пункт на Сватовском направлении, и один из бойцов получил ранение, но товарищи быстро оказали первую помощь и эвакуировали в безопасное место.

Чтобы подбодрить раненого, они все вместе читают известные строки стихотворения «Родное» детского писателя Владимира Орлова. Стихи стали известными благодаря фильму «Брат 2»:

Я узнал, что у меня

Есть огромная семья:

И тропинка, и лесок,

В поле — каждый колосок!

Речка, небо голубое —

Это всё моё родное,

Это Родина моя,

Всех люблю на свете я!

В итоге парень выжил и идет на поправку.

«Это будущее России!» Бойцы СВО с фронта поздравили родных с Днём семьи, любви и верности
«Это будущее России!» Бойцы СВО с фронта поздравили родных с Днём семьи, любви и верности

Обложка © Life.ru

Александра Вишнякова
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