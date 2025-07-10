Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сайтов туроператоров
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Российские туристы столкнулись со сбоями в работе сайтов крупных туроператоров. Пользователи массово жалуются на ошибки и недоступность сервисов.
«Не все сайты, конечно, лежат, некоторые работают, но выдают только регулярные рейсы. Некоторые нормально работают, но для поиска наиболее выгодной цены нужно видеть предложения всех туроператоров», — написала туроператор Ирина Крутикова у себя в телеграм-канале.
Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Системы быстрых платежей (СБП), который затронул многие регионы России. Наибольшее количество претензий поступает из Санкт-Петербурга. В течение всего одного часа набралось порядка 2,5 тысячи жалоб: пользователи не могли совершать межбанковские переводы. Сбои коснулись не только Санкт-Петербурга, но и Москвы, Подмосковья, Новосибирской и Нижегородской областей.