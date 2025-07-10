Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сайтов туроператоров

Российские туристы столкнулись со сбоями в работе сайтов крупных туроператоров. Пользователи массово жалуются на ошибки и недоступность сервисов.

«Не все сайты, конечно, лежат, некоторые работают, но выдают только регулярные рейсы. Некоторые нормально работают, но для поиска наиболее выгодной цены нужно видеть предложения всех туроператоров», — написала туроператор Ирина Крутикова у себя в телеграм-канале.