В Роскомнадзоре прокомментировали жалобы на работу СБП
Роскомнадзор: DDoS-атак на систему платёжных карт не зафиксировано
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В Роскомнадзоре сообщили, что не наблюдают DDoS-атак на Национальную систему платёжных карт (НСПК). Так пресс-служба РКН прокомментировала ситуацию с увеличением времени обработки операций в системе быстрых платежей (СПБ).
10 июля в 15:30 по московскому времени Центр мониторинга заметил рост обращений из-за проблем в работе СБП и связанных банковских сервисов. По состоянию на 17:10 мск проблемы всё ещё наблюдаются, но в Центре мониторинга подтвердили, что DDoS-атак на НСПК не было.
Ранее сообщалось, что пользователи отметили перебои в работе Системы быстрых платежей (СБП), затронувшие разные регионы России. Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, где за час зафиксировано около 2,5 тысячи сообщений о сбоях. НСПК сообщила о задержках в обработке операций из-за неполадок у провайдера и пообещала уведомить о восстановлении нормальной работы.