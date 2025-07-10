В Роскомнадзоре прокомментировали жалобы на работу СБП

В Роскомнадзоре сообщили, что не наблюдают DDoS-атак на Национальную систему платёжных карт (НСПК). Так пресс-служба РКН прокомментировала ситуацию с увеличением времени обработки операций в системе быстрых платежей (СПБ).

10 июля в 15:30 по московскому времени Центр мониторинга заметил рост обращений из-за проблем в работе СБП и связанных банковских сервисов. По состоянию на 17:10 мск проблемы всё ещё наблюдаются, но в Центре мониторинга подтвердили, что DDoS-атак на НСПК не было.