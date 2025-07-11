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Регион
10 июля, 21:53

Оранжевая Оленья луна окрасила небо над Россией

Обложка © VK / Подслушано Тотьма

Обложка © VK / Подслушано Тотьма

Жители Москвы и других российских регионов стали свидетелями необычного астрономического явления – яркого июльского полнолуния, известного как «Оленья луна». Россияне активно делятся в социальных сетях завораживающими фотографиями спутника Земли, который приобрёл оранжевый оттенок.

Россияне делятся кадрами Оленьей луны в соцсетях. Видео © VK / Олеся Олеся

Пик «Оленьей луны» пришёлся на 23:37 по московскому времени 10 июля. Это явление считается самым ярким полнолунием июля и ежегодно привлекает внимание любителей астрономии и просто красивых видов.

  • Оранжевая луна над Россией. Фото © VK / Наталья Режепова
    Оранжевая луна над Россией. Фото © VK / Наталья Режепова
  • Оранжевая луна над Россией. Фото © VK / Типичный Тольятти
    Оранжевая луна над Россией. Фото © VK / Типичный Тольятти
  • Оранжевая луна над Россией. Фото © VK / Типичный Тольятти
    Оранжевая луна над Россией. Фото © VK / Типичный Тольятти
  • Оранжевая луна над Россией. Фото © VK / Наталья Савина
    Оранжевая луна над Россией. Фото © VK / Наталья Савина

Оранжевая луна над Россией. Фото © VK / Наталья Режепова

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Традиция называть июльское полнолуние «Оленьей луной» уходит корнями в культуру индейских племён Северной Америки. Они соотносили это время года с периодом, когда у самцов оленей начинают активно отрастать новые рога, символизируя обновление и жизненный цикл.

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Ранее Life.ru писал, чем опасна Луна в Козероге, которая наступит сразу после полнолуния 10 июля. Астрологи считают, что этот период будет обладать мощной энергетикой, кроме того, он может вызвать «кармический шторм».

Юния Ларсон
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