Оранжевая Оленья луна окрасила небо над Россией

Жители Москвы и других российских регионов стали свидетелями необычного астрономического явления – яркого июльского полнолуния, известного как «Оленья луна». Россияне активно делятся в социальных сетях завораживающими фотографиями спутника Земли, который приобрёл оранжевый оттенок.

Россияне делятся кадрами Оленьей луны в соцсетях. Видео © VK / Олеся Олеся

Пик «Оленьей луны» пришёлся на 23:37 по московскому времени 10 июля. Это явление считается самым ярким полнолунием июля и ежегодно привлекает внимание любителей астрономии и просто красивых видов.









Традиция называть июльское полнолуние «Оленьей луной» уходит корнями в культуру индейских племён Северной Америки. Они соотносили это время года с периодом, когда у самцов оленей начинают активно отрастать новые рога, символизируя обновление и жизненный цикл.