Шеф Пентагона приказал увеличить производство БПЛА на фоне конкуренции с Россией

Глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ о резком увеличении производства беспилотных летательных аппаратов и развитии соответствующих технологий в США на фоне усиливающейся конкуренции с Россией в этой сфере.

В меморандуме от 10 июля, адресованном высшему руководству министерства обороны США, Хегсет подчеркнул, что беспилотники являются «крупнейшим новшеством на поле боя за последнее поколение», и на их долю приходится «большинство потерь на Украине в этом году».

«Наши противники производят миллионы дешёвых БПЛА каждый год. Хотя мировое производство военных БПЛА резко возросло за последние три года, предыдущая администрация прибегла к бюрократическим проволочкам. Американские подразделения не оснащены летальными малыми беспилотниками, необходимыми для современного поля боя», – говорится в документе.

Глава американского военного ведомства призвал коллег не только привести в исполнение указ президента США Дональда Трампа от 6 июня о поддержке индустрии БПЛА, но и «превзойти все ожидания».

«Я отменяю ограничительную политику, которая препятствовала производству и ограничивала доступ к этим жизненно важным технологиям, раскрывая совокупный потенциал американского производства и изобретательности бойцов. Я делегирую полномочия по закупке и эксплуатации беспилотников от бюрократии нашим бойцам», – распорядился Хегсет.