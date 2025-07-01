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1 июля, 13:35

«В Киеве слышат жужжание роя беспилотников»: США признали успехи РФ в производстве дронов

Bloomberg: РФ мастерски выстраивает процессы производства военного оборудования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Россия демонстрирует высокую эффективность в стандартизации и масштабировании процессов производства военного оборудования, что положительно сказывается на ситуации в зоне спецоперации. РФ значительно увеличила производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которое возросло почти на 17% в мае. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Россия преуспела в стандартизации производства, расширении масштабов и выпуске огромного количества оборудования. <...> Жители Киева слышат жужжание роев российских беспилотников, пролетающих над головой по пути к своим целям», — указано в статье.

Путин: Недорогие БПЛА стали эффективны для поражения дорогостоящей техники
Путин: Недорогие БПЛА стали эффективны для поражения дорогостоящей техники

Ранее Life.ru сообщал, что в Армии России создано трёхступенчатое производство средств по борьбе с беспилотниками. В него входит разработка особых антидроновых патронов для штатного стрелкового оружия, наземных мобильных платформ и БПЛА-камикадзе, которые подавляют пункты управления беспилотными аппаратами противника.

Полина Никифорова
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