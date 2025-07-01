Россия демонстрирует высокую эффективность в стандартизации и масштабировании процессов производства военного оборудования, что положительно сказывается на ситуации в зоне спецоперации. РФ значительно увеличила производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которое возросло почти на 17% в мае. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Россия преуспела в стандартизации производства, расширении масштабов и выпуске огромного количества оборудования. <...> Жители Киева слышат жужжание роев российских беспилотников, пролетающих над головой по пути к своим целям», — указано в статье.