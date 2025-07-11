Экс-директора РАЭК Сергея Гребенникова арестовали за госизмену

Бывший директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников арестован по обвинению в государственной измене. Соответствующее решение принял Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия.

Гребенникову предъявили обвинение по статье 275 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание за выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, ставшую известной по службе или работе, переход на сторону противника, а также оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Подробности дела, ставшие основанием для обвинения в госизмене, неизвестны. Стоит отметить, что летом 2025 года Сергей Гребенников уже был осужден на 7 лет колонии по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Российская ассоциация электронных коммуникаций является некоммерческой организацией, объединяющей крупнейших игроков российской интернет-отрасли. Ассоциация регулярно проводит различные отраслевые и тематические мероприятия, наиболее известными из которых являются Премия Рунета, Российский интернет-форум и Russian Internet Week.