ПВО сбила украинский беспилотник над Ростовской областью

Расчёты противовоздушной обороны уничтожили БПЛА ВСУ в Тарасовском районе Ростовской области ночью 11 июля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«Ночью в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе», – написал он.

По предварительной информации, в результате работы ПВО разрушений на земле нет. Также обошлось без пострадавших среди мирных жителей региона. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы для уточнения всех обстоятельств атаки ВСУ.