ПВО сбила украинский беспилотник над Ростовской областью
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Расчёты противовоздушной обороны уничтожили БПЛА ВСУ в Тарасовском районе Ростовской области ночью 11 июля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.
«Ночью в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе», – написал он.
По предварительной информации, в результате работы ПВО разрушений на земле нет. Также обошлось без пострадавших среди мирных жителей региона. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы для уточнения всех обстоятельств атаки ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что ночью 11 июля ВСУ атаковали дронами Липецкую область. Один беспилотник рухнул на территории сельскохозяйственного предприятия, вызвав пожар. В результате атаки погиб один человек, ещё один был ранен.