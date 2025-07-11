Над Смоленской областью ликвидированы три дрона ВСУ

Три украинских беспилотника уничтожены и подавлены в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Предварительно, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. На месте работают оперативные службы», — написал глава области в телеграм-канале.

Анохин также напомнил о важности соблюдения правил безопасности. Гражданам нельзя приближаться к обломкам сбитых дронов, об их местонахождении следует сообщить по номеру экстренных служб 112.