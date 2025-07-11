Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 03:24

Над Смоленской областью ликвидированы три дрона ВСУ

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Три украинских беспилотника уничтожены и подавлены в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Предварительно, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. На месте работают оперативные службы», — написал глава области в телеграм-канале.

Анохин также напомнил о важности соблюдения правил безопасности. Гражданам нельзя приближаться к обломкам сбитых дронов, об их местонахождении следует сообщить по номеру экстренных служб 112.

ПВО сбила украинский беспилотник над Ростовской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Ростовской областью

Ранее Life.ru рассказывал, что в Липецкой области БПЛА ВСУ упал на ферму. При падении погиб человек, ещё один получил ранения.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar