Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 04:44

Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Обложка © Unsplash / Ivan Shimko

Обложка © Unsplash / Ivan Shimko

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как отметил представитель ведомства Артём Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Перед этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе действует опасность атаки БПЛА. В связи с этим он предупредил о возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета.

В Липецкой области при падении БПЛА на ферму погиб человек, ещё один ранен
В Липецкой области при падении БПЛА на ферму погиб человек, ещё один ранен

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля силы ПВО уничтожили над Россией 155 украинских беспилотников. Большинство дронов было ликвидировано в приграничных регионах.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar