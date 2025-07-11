Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как отметил представитель ведомства Артём Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Перед этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе действует опасность атаки БПЛА. В связи с этим он предупредил о возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета.