Временные ограничения введены в аэропорту Пулково
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Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Как отметил представитель ведомства Артём Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Перед этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе действует опасность атаки БПЛА. В связи с этим он предупредил о возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета.
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля силы ПВО уничтожили над Россией 155 украинских беспилотников. Большинство дронов было ликвидировано в приграничных регионах.