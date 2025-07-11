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11 июля, 05:52

«Уходящая эпоха»: Авианосец «Адмирал Кузнецов» могут пустить на металл

«Известия»: Авианосец эпохи СССР «Адмирал Кузнецов» могут отправить в утиль

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Ремонт и модернизация тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены — вопрос о его дальнейшей судьбе сейчас рассматривают в Министерстве обороны и Объединённой судостроительной корпорации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты, в ближайшее время может быть принято окончательное решение: продолжать дорогостоящую модернизацию или списать корабль. Эксперты указывают на устаревшие конструктивные решения, проблемы с силовой установкой и возраст судна — через 10 лет ему исполнится 50.

За годы ремонта, начавшегося ещё в 2017-м, с крейсером произошло несколько серьёзных инцидентов. В 2018 году при затоплении плавучего дока корпус корабля получил повреждения, а в 2019-м произошёл масштабный пожар на борту. В связи с этим некоторые военные специалисты считают, что «Кузнецов» уже не вписывается в новые требования к флоту и не имеет перспектив в современном виде.

«Авианосец — это уходящая эпоха. Это очень дорогое и неэффективное оружие. Будущее — за беспилотниками и роботизированными комплексами», — отметил экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

При этом есть и противоположные мнения. Часть аналитиков считает, что России всё же нужен новый корабль подобного класса, способный обеспечивать авиаподдержку в удалённых операциях. По словам научного сотрудника Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Ильи Крамника, опыт эксплуатации «Кузнецова» может лечь в основу строительства принципиально нового авианосца.

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А ранее Life.ru писал о том, что в распоряжение ОМОН «Балтика» Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили многоцелевые скоростные катера, которые в ходе торжественной церемонии передал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Мария Любицкая
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