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Регион
11 июля, 05:46

«Не друг России‎»‎: Алаудинов сделал громкое заявление о Трампе

Алаудинов: Трамп попытается оторвать Россию от союзников по БРИКС

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп «‎не друг России»‎, а БРИКС — главная проблема для американской администрации, считает заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Трамп будет пытаться нас всячески оторвать от наших настоящих нынешних союзников. Надо сказать, что БРИКС уже сейчас занимает очень серьёзную повестку во всем мире во всех аспектах — это является главной трагедией Трампа и его команды», —написал он.

Трамп действует исключительно в интересах Вашингтона, и рассчитывать на быстрое урегулирование международных вопросов при его возвращении во власть не стоит. По словам генерала, США будут стремиться подорвать альянсы, в которых участвует Россия, прежде всего БРИКС. Именно усиливающееся влияние этого объединения, по мнению Алаудинова, вызывает обеспокоенность у американской администрации.

Трамп пообещал 14 июля сделать важное заявление по России
Трамп пообещал 14 июля сделать важное заявление по России

Ранее Дональд Трамп дал понять, что будет лично решать судьбу новых санкций против России. Он заявил, что даже в случае одобрения жёсткого санкционного законопроекта в Конгрессе, окончательное слово останется за ним. По словам республиканца, документ предоставляет президенту полномочия действовать по собственному усмотрению.

Милена Скрипальщикова
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