Американский лидер Дональд Трамп «‎не друг России»‎, а БРИКС — главная проблема для американской администрации, считает заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Трамп будет пытаться нас всячески оторвать от наших настоящих нынешних союзников. Надо сказать, что БРИКС уже сейчас занимает очень серьёзную повестку во всем мире во всех аспектах — это является главной трагедией Трампа и его команды», —написал он.

Трамп действует исключительно в интересах Вашингтона, и рассчитывать на быстрое урегулирование международных вопросов при его возвращении во власть не стоит. По словам генерала, США будут стремиться подорвать альянсы, в которых участвует Россия, прежде всего БРИКС. Именно усиливающееся влияние этого объединения, по мнению Алаудинова, вызывает обеспокоенность у американской администрации.