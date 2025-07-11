Лифтинг-эффект: Косметолог оценила процедуру омоложения лица с помощью тейпов

Тейпирование лица — нехирургическая методика омоложения и улучшения тонуса кожи с помощью эластичных лент, доступная как в салоне, так и дома. О тонкостях процедуры «Вечерней Москве» рассказала косметолог Марият Мухина.

«Тейпы не только могут улучшить тонус кожи или приподнять овал лица, они также могут сократить нависание верхнего века глаз (эта техника называется «опенспейс») и скорректировать форму носа. Особенно эффективны тейпы после нитевого лифтинга лица и тела, для бандажирования измененной зоны. Это позволяет уменьшить нагрузку на нити и сократить болевой синдром. Также тейпы поддерживают мягкие ткани, улучшают лимфатический дренаж и микроциркуляцию крови», — пояснила Мухина.

По словам косметолога, при регулярном использовании тейпов качество кожи заметно улучшается, а морщины сокращаются. Она уточнила, что подтягивается контур лица, уменьшается выраженность поверхностных мимических морщин, поскольку клейкие ленты ограничивают движение мышц.

Мухина отметила, что эффективность методики зависит от правильного нанесения лент и индивидуальных особенностей организма, а лифтинг-эффект всегда временный и не заменяет более устойчивые методы омоложения. Косметолог пояснила, что тейпирование дома возможно, но сначала необходимо изучить анатомию лица и тела, мышечные цепи, правильно подобрать технику, место фиксации и схему наложения, чтобы добиться эффекта и избежать побочных действий.

Мухина предупредила, что клейкая сторона тейпов может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, вплоть до ожога кожи. По её словам, важно учитывать индивидуальную реакцию на материалы, так как ленты могут вызвать размягчение и набухание кожи, язвы, микротравмы, а при чрезмерном использовании — перенапряжение мышц.