Залужный предложил США «утилизировать» старые ракеты, передав их Киеву

Посол Украины в США и экс-главком ВСУ Валерий Залужный выступил с предложением передать Украине устаревшие американские ракеты, срок службы которых близится к завершению. Это, по его мнению, избавило бы Штаты от необходимости затратной утилизации, передает издание «Украинская правда».

В качестве примера Залужный привёл ракеты Hellfire — к концу 2023 года США произвели свыше 170 тысяч таких боеприпасов разных модификаций. Значительная их часть была выпущена в период с 1998 по 2018 годы. Стандартный срок эксплуатации этих ракет — 20–25 лет, после чего они подлежат списанию.

«Передача Украине таких вооружений могла бы стать эффективным решением, которое позволит Вашингтону избежать расходов на утилизацию», — подчеркнул украинский дипломат.

Залужный также привёл аргумент, что в ближайшем будущем Hellfire будут вытеснены более современными JAGM — американскими управляемыми ракетами класса «земля — воздух».