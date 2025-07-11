Опубликован шорт-лист XVIII конкурса корпоративных проектов «Дело в людях»
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В шорт-лист финала Всероссийского конкурса «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» по результатам онлайн-голосования вошли 56 проектов.
Всего в этом году было представлено 126 участников, из которых далее прошли 56. Им предстоит продолжить бороться за звание лучших в 11 номинациях. В их числе «Поколение будущего», «ESG-трансформация», «ESG-старт», «Устойчивый туризм», «Создание общества равных возможностей», «Экологическая эффективность», «ESG-коммуникации» и другие.
Самая большая конкуренция в этом году — в номинации «Поколение будущего». От всех поданных заявок на её долю приходится 21%. На втором месте по популярности — номинация «Развитие местных сообществ» (18% заявок). Тройку замкнула «Экологическая эффективность», она набрала 11% участников.
Следующим этапом станет очная защита программ, и по итогам презентации выберут победителей. Экспертный совет конкурса также определит, кто будет обладать высшей наградой — Гран-при. Награждение победителей состоится в сентябре 2025 года.