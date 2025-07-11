Опубликован шорт-лист XVIII конкурса корпоративных проектов «Дело в людях»

В шорт-лист финала Всероссийского конкурса «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» по результатам онлайн-голосования вошли 56 проектов.

Всего в этом году было представлено 126 участников, из которых далее прошли 56. Им предстоит продолжить бороться за звание лучших в 11 номинациях. В их числе «Поколение будущего», «ESG-трансформация», «ESG-старт», «Устойчивый туризм», «Создание общества равных возможностей», «Экологическая эффективность», «ESG-коммуникации» и другие.

Самая большая конкуренция в этом году — в номинации «Поколение будущего». От всех поданных заявок на её долю приходится 21%. На втором месте по популярности — номинация «Развитие местных сообществ» (18% заявок). Тройку замкнула «Экологическая эффективность», она набрала 11% участников.