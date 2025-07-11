В архивах Новосибирска нашли аттестат и зачётку сестры Булгакова

В архиве Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) были найдены уникальные документы Варвары Булгаковой — сестры писателя Михаила Булгакова. Оказалось, она училась в этом вузе заочно в 1940-х годах. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Аттестат Варвары Булгаковой. Фото © nspu.ru

Студенты первого курса НГПУ в рамках проекта «Переплетение дел и судеб» начали обработку старых архивных материалов — документов 1930–1950-х годов. При разборе бумаг они обнаружили необычный аттестат зрелости 1913 года, принадлежавший Варваре Булгаковой. Позже нашёлся и дубликат её зачетной книжки от 1951 года. Известно, что она преподавала немецкий язык в школах Новосибирска, однако о её связях с вузом ранее не сообщалось.