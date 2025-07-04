«Европа будет затоплена, Америка станет архипелагом»: Раскрыты тайны архива Ватикана

Мир потрясла очередная сенсация. Якобы в секретном архиве Ватикана найдены карты XVI века и пророчества о будущем Земли. Особой интерес взывает «Карта апостола Иоанна», в которой утверждается, мол, «после великой воды мир восстанет вновь». Согласно преданию, наша планета должна изменить свой облик: Европа будет затоплена, Америка станет архипелагом, а Антарктида полностью лишится льда.

Экстрасенс Дарья Миронова доверяет древнему пророчеству. Она напомнила, что во многих источниках говорится о катаклизмах, которые могут обрушиться на Землю. По словам мистика, в результате смещения литосферных плит континенты действительно могут уйти под воду.

«Карты, которые хранятся в Ватикане, действительно во многом точны: Нидерланды и Дания могут уйти под воду в связи с тем, что сместятся материки. Это будет связано с серьёзными изменениями в атмосфере Земли, землетрясениями и наводнениями», — заявила собеседница «Вечерней Москвы».

По её словам, возможно также частичное затопление Северной и Южной Америки. Кроме того, Антарктида может вернуться в свою исходную точку, когда там не было льдов и росли деревья. Экстрасенс подчеркнула, что жизнь на Земле изменилась после падения метеорита. И это может повториться.