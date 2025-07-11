Новенький круизный лайнер «Баргузин» врезался в буксир во время торжественного спуска на воду
Babr Mash: Круизный лайнер Баргузин столкнулся с буксиром при спуске на воду
Круизный лайнер «Баргузин», строившийся для речных круизов по Байкалу, повредил буксирное судно во время торжественного спуска на воду. Инцидент произошёл на судостроительном предприятии в Иркутске. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Момент столкновения лайнера с буксиром. Видео © Telegram / Babr Mash
В результате столкновения буксирное судно получило механические повреждения. В настоящее время специалисты оценивают степень их тяжести и возможные последствия.
Представители судостроительного предприятия воздерживаются от комментариев относительно причин инцидента. По их словам, сначала необходимо завершить внутреннее расследование.
«Баргузин» создан для путешествий по Байкалу и сможет заходить в самые труднодоступные места озера, включая остров Ярки и курорт «Хакусы». Судно рассчитано на 144 пассажира в каютном варианте размещения и до 200 человек в прогулочном формате. На борту предусмотрены ресторан, тренажёрный зал и различные развлекательные зоны.
Ранее сообщалось, что легендарный паром Princess Maria, известный своими европейскими круизами с заходом в Санкт-Петербург, будет утилизирован. Итальянский владелец судна, компания Moby Lines, приняла решение отправить «Принцессу Марию» на слом, завершив её морскую карьеру. Паром, ранее соединявший Петербург с Хельсинки, Таллином и Стокгольмом, совершил свой последний рейс 22 июня 2025 года. Он навсегда останется в памяти жителей города.
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