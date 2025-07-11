Новенький круизный лайнер «Баргузин» врезался в буксир во время торжественного спуска на воду

Круизный лайнер «Баргузин», строившийся для речных круизов по Байкалу, повредил буксирное судно во время торжественного спуска на воду. Инцидент произошёл на судостроительном предприятии в Иркутске. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

Момент столкновения лайнера с буксиром. Видео © Telegram / Babr Mash

В результате столкновения буксирное судно получило механические повреждения. В настоящее время специалисты оценивают степень их тяжести и возможные последствия.

Представители судостроительного предприятия воздерживаются от комментариев относительно причин инцидента. По их словам, сначала необходимо завершить внутреннее расследование.

«Баргузин» создан для путешествий по Байкалу и сможет заходить в самые труднодоступные места озера, включая остров Ярки и курорт «Хакусы». Судно рассчитано на 144 пассажира в каютном варианте размещения и до 200 человек в прогулочном формате. На борту предусмотрены ресторан, тренажёрный зал и различные развлекательные зоны.