«Старше Помпеи на 30 лет»: В Петербурге спасают шедевры русского живописца Угрюмова

В Русском музее Санкт-Петербурга началась комплексная научная реставрация двух монументальных полотен Григория Угрюмова — «Взятие Казани» и «Призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге спасают шедевры Григория Угрюмова. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Работы ведутся открыто в зале №86 Корпуса Бенуа, где посетители могут наблюдать за процессом восстановления картин размером 5 на 4 метра. Картина «Взятие Казани», впервые за более чем 200 лет снятая с подрамника, сейчас изучается реставраторами. Полотно покрыто сетью кракелюра (трещин), в которых видны следы копоти от газовых светильников музея прошлых эпох.

Картина «Призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство» пока ожидает детального обследования. В ближайшие три месяца оба произведения будут тщательно изучены, в том числе с использованием инфракрасного излучения. Реставраторам уже ясен масштаб предстоящих работ: необходимо обеспылить холсты, удалить следы прошлых консерваций, укрепить и сгладить «вспучившийся» красочный слой. Первоочередной задачей станет удаление потемневших от времени слоёв лака, образующих жёлтый фильтр и искажающих подлинный колорит художника.

Оба полотна, созданные на рубеже XVIII-XIX веков по заказу императора Павла I для Михайловского замка, прошли через Академию художеств и лишь в конце XIX века попали в коллекцию Русского музея. Эта реставрация — первая за всю более чем двухвековую историю картин, до этого проводились лишь точечные консервации.

«Эти полотна, о которых мы говорим — «Призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство» и «Взятие Казани», старше, чем «Последний День Помпеи», больше чем на 30 лет старше. Это целая эпоха. Для Русского музея это историческое событие. Оно историческое вдвойне», — рассказала Алла Манилова, генеральный директор Русского музея.