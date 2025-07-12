В Кремле готовились к возможному ужесточению санкций со стороны США

Президент РФ Владимир Путин допускал возможность введения новых санкций против России со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Согласно информации издания, российский президент понимал, что республиканец может пойти на такой шаг. В то же время источники отмечают удовлетворение Кремля уровнем взаимодействия между Путиным и Трампом в текущем году.