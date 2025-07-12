В Кремле готовились к возможному ужесточению санкций со стороны США
NYT: Путин готов к возможному введению санкций против РФ со стороны США
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент РФ Владимир Путин допускал возможность введения новых санкций против России со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Согласно информации издания, российский президент понимал, что республиканец может пойти на такой шаг. В то же время источники отмечают удовлетворение Кремля уровнем взаимодействия между Путиным и Трампом в текущем году.
Ранее сообщалось, что 14 июля Дональд Трамп может анонсировать введение новых санкций в отношении России, а также расширение военной помощи Украине. Об этом заявил обозреватель Грег Салливан, ссылаясь на осведомлённые источники в Белом доме. По его словам, вероятны два сценария развития событий: введение новых ограничительных мер или увеличение поставок вооружений Киеву.