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12 июля, 02:25

Бывший депутат Курской облдумы Васильев сознался в растрате средств на оборону

ТАСС: Экс-депутат Максим Васильев частично признал вину по делу о хищениях

Максим Васильев. Обложка © VK / Максим Васильев

Максим Васильев. Обложка © VK / Максим Васильев

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Адвокаты настаивают на изменении меры пресечения. По их мнению, основания для содержания под стражей отсутствуют: Васильев не пытается скрыться и оказывает содействие. В ходатайстве упомянуты и государственные награды, участие в гуманитарных проектах, помощь военнослужащим и благотворительность. Также указано, что фигурант внесён в базу сайта «Миротворец».

Задержан экс-депутат Курской облдумы Васильев, давший показания против Смирнова
Задержан экс-депутат Курской облдумы Васильев, давший показания против Смирнова

А ранее Следственный комитет РФ выдвинул новые обвинения в отношении экс-замминистра обороны Павла Попова. Сейчас ему также вменяются служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.

Тимур Хингеев
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