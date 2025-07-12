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12 июля, 09:45

Дошёл до Берлина: Скончался последний молдавский ветеран ВОВ

Последний в Молдавии ветеран ВОВ Владимир Филандин скончался в 103 года

Ветеран ВОВ Владимир Иванович Филандин. Обложка © russkie.org

Ветеран ВОВ Владимир Иванович Филандин. Обложка © russkie.org

В Кишинёве на 104-м году жизни скончался последний в Молдавии участник Великой Отечественной войны, ветеран штурма Берлина старший лейтенант Владимир Иванович Филандин. К концу войны он был награждён двумя орденами Красной Звезды и сохранил в памяти каждую страницу своего фронтового пути. Об этом рассказал местный телеграм-канал «Солдат Победы».

«Владимир Филандин — последний в нашей стране ветеран, начавший свой боевой путь в 1941-м году. Он последний, кто пешком, в сапогах, через окопы, траншеи и медсанбаты, прошёл от Москвы до Берлина», — указали в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал о смерти легендарного советского разведчика Геннадия Юшкевичка в возрасте 97 лет. Во время ВОВ Юшкевич, будучи совсем юным, присоединился к партизанскому движению. Уже в 14 лет он входил в состав диверсионно-разведывательной группы «Чайка».

Полина Никифорова
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