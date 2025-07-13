Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина и её западные союзники должны признать невозможность принуждения России к каким-либо действиям. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.

По мнению эксперта, попытки ослабить Россию экономически и дипломатически не принесут желаемого результата.

«Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что её экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств», — подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что всё указывает на то, что Москва достигнет своих целей, несмотря на внешнее давление. В заключение экс-подполковник отметил, что западным партнёрам необходимо пересмотреть свою стратегию в отношении России, учитывая её устойчивость и решимость.