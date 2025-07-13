Отставной подполковник США сделал неожиданное заявление о ходе СВО
Подполковник Дэвис: Западу пора осознать невозможность воздействия на Россию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина и её западные союзники должны признать невозможность принуждения России к каким-либо действиям. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.
По мнению эксперта, попытки ослабить Россию экономически и дипломатически не принесут желаемого результата.
«Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что её экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств», — подчеркнул Дэвис.
Он добавил, что всё указывает на то, что Москва достигнет своих целей, несмотря на внешнее давление. В заключение экс-подполковник отметил, что западным партнёрам необходимо пересмотреть свою стратегию в отношении России, учитывая её устойчивость и решимость.
Ранее американский судья Эндрю Наполитано сообщил, что Россия сохранит контроль над новыми регионами. По его словам, некоторые американские чиновники требуют полного вывода российских войск с востока Украины, что является нереалистичным и невозможным. Наполитано считает, что США продолжают провоцировать РФ, игнорируя её чёткую позицию.