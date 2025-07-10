Рябков: Россия и США обсуждают сроки третьего раунда переговоров

Россия и США собираются провести третий раунд переговоров по важным вопросам, которые вызывают напряжённость в их отношениях. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что стороны скоро определят сроки этих встреч.

В ближайшее время дипломаты планируют согласовать, когда именно пройдёт третий этап консультаций между двумя странами. Сергей Рябков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» выразил надежду, что они скоро смогут объявить даты.