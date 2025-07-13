У берегов Японии сформировался тайфун Нари, который может угрожать Курилам

Новый тайфун, получивший название «Нари» и ставший пятым по счёту в текущем сезоне, сформировался в Тихом океане, примерно в тысяче километров к югу от японского острова Хонсю. Об этом информирует национальное метеорологическое управление Японии.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни тайфун будет двигаться в северном направлении, постепенно смещаясь на северо-восток. 14 июля он приблизится к Токио, пройдя к востоку от полуострова Босо. Далее стихия продолжит движение вдоль побережья префектур Ибараки, Фукусима, Иватэ, Мияги и Аомори.

Японские синоптики предполагают, что 15 июля «Нари» может изменить траекторию и повернуть в северо-восточном направлении, затронув остров Хоккайдо и российские Курильские острова.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 18 метров в секунду, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Ожидается, что прохождение тайфуна вызовет сильные ливни на островах Идзу и в центральном районе Канто, где за сутки может выпасть до 120 мм осадков.