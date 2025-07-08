Град размером с яйцо и летающие детские площадки: Стали известны последствия урагана в Подмосковье

Сильный град и шквалистый ветер нанесли ущерб нескольким населённым пунктам в Московской и Ярославской областях. Очевидцы публикуют кадры последствий стихии: повреждённые фасады домов, разбитые теплицы, поваленные деревья и даже разрушенные инфраструктурные объекты.

Град в Подмосковье. Фото © ВК / Подслушано | Истра

В Подмосковье наиболее серьёзно пострадали Зеленоград и Истра. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством, а некоторые столкнулись с повреждением автомобилей — так, у одной из автовладелиц град оставил вмятины на капоте, крыше и бампере Infiniti.

Кроме того, в районе Истры упала вышка сотовой связи, из-за чего на трассе близ населённого пункта Сокольники пришлось перекрыть движение.

Последствия непогоды в Подмосковье. Фото © ВК / Подслушано | Истра

Площадка взлетела в воздух из-за ветра в Ярославской области. Видео © Telegram / Ярославль с огоньком

В Ярославской области стихия не пощадила детскую площадку в посёлке Красный Бор — её элементы не выдержали напора ветра. Местные жители продолжают делиться видео и фото с места происшествий, демонстрируя масштабы разрушений.

Последствия урагана в Ярославской области. Фото © Telegram / Ярославль с огоньком