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8 июля, 18:18

Град размером с яйцо и летающие детские площадки: Стали известны последствия урагана в Подмосковье

Сильный град и шквалистый ветер обрушились на Подмосковье

Обложка © Telegram / Ярославль с огоньком

Обложка © Telegram / Ярославль с огоньком

Сильный град и шквалистый ветер нанесли ущерб нескольким населённым пунктам в Московской и Ярославской областях. Очевидцы публикуют кадры последствий стихии: повреждённые фасады домов, разбитые теплицы, поваленные деревья и даже разрушенные инфраструктурные объекты.

Град в Подмосковье. Фото © ВК / Подслушано | Истра

Град в Подмосковье. Фото © ВК / Подслушано | Истра

В Подмосковье наиболее серьёзно пострадали Зеленоград и Истра. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством, а некоторые столкнулись с повреждением автомобилей — так, у одной из автовладелиц град оставил вмятины на капоте, крыше и бампере Infiniti.

Кроме того, в районе Истры упала вышка сотовой связи, из-за чего на трассе близ населённого пункта Сокольники пришлось перекрыть движение.

Последствия непогоды в Подмосковье. Фото © ВК / Подслушано | Истра

Последствия непогоды в Подмосковье. Фото © ВК / Подслушано | Истра

Площадка взлетела в воздух из-за ветра в Ярославской области. Видео © Telegram / Ярославль с огоньком

В Ярославской области стихия не пощадила детскую площадку в посёлке Красный Бор — её элементы не выдержали напора ветра. Местные жители продолжают делиться видео и фото с места происшествий, демонстрируя масштабы разрушений.

Последствия урагана в Ярославской области. Фото © Telegram / Ярославль с огоньком

Последствия урагана в Ярославской области. Фото © Telegram / Ярославль с огоньком

Спасательные службы работают на местах, устраняя последствия непогоды. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок.

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Ранее Life.ru сообщал, что в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с аномальной жарой. Предупреждение продлено до 14 июля, поскольку температура воздуха прогнозируется на 7-9 градусов выше климатической нормы. Как писал Life.ru, 7 июля стал для Москвы самым жарким с начала лета. Температура воздуха поднялась до 28,1 градуса.

Александра Мышляева
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