Автоэксперт рассказал, когда водители могут покидать место аварии

В России водители имеют право покинуть место дорожно-транспортного происшествия, если это необходимо для предотвращения затора. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

По его словам, Верховный суд постановил — водитель не будет автоматически лишён прав за съезд с места ДТП, если выполнены обязательные процедуры: зафиксирован инцидент с помощью фото- или видеоматериалов, установлен предупреждающий знак аварийной остановки, а участники обменялись необходимыми данными.

Такое изменение уменьшает количество заторов, снижает риск повторных столкновений и обеспечивает более справедливое применение норм. Ранее наказание за оставление места аварии, вплоть до полутора лет без права управления, было чрезмерным при незначительных повреждениях, отметил эксперт.

Однако правила остаются неопределёнными — нет чётких ограничений по времени и расстоянию, что даёт инспекторам большой простор для решений. Кроме того, перемещение машин может осложнить экспертизу, а некоторые водители могут использовать это, чтобы скрыться с места аварии.