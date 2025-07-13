Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 03:59

На Крымском мосту образовалась очередь из более чем 900 автомобилей

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Более 900 транспортных средств скопилось в очереди со стороны Тамани на Крымском мосту. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал, освещающий ситуацию на транспортном переходе.

Согласно информации, опубликованной в канале, время ожидания для проезда составляет около трёх часов. При этом со стороны Керчи перед пунктом досмотра очередей не наблюдается.

«В очереди со стороны Тамани находится 902 транспортных средства. Время ожидания около трёх часов», — говорится в сообщении.

В багаже туристки на Крымском мосту обнаружили череп её мужа
В багаже туристки на Крымском мосту обнаружили череп её мужа

Ранее сообщалось, что движение на подъездах к Крымскому мосту нормализовалось, и скопления транспортных средств не наблюдалось ни с крымской, ни с кубанской стороны. Затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста не было зафиксировано.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar