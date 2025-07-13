На Крымском мосту образовалась очередь из более чем 900 автомобилей

Более 900 транспортных средств скопилось в очереди со стороны Тамани на Крымском мосту. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал, освещающий ситуацию на транспортном переходе.

Согласно информации, опубликованной в канале, время ожидания для проезда составляет около трёх часов. При этом со стороны Керчи перед пунктом досмотра очередей не наблюдается.

«В очереди со стороны Тамани находится 902 транспортных средства. Время ожидания около трёх часов», — говорится в сообщении.