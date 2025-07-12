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12 июля, 19:20

Движение на подъездах к Крымскому мосту нормализовалось, очереди были устранены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Как сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на подходах к Крымскому мосту, скоплений транспортных средств не зафиксировано ни с крымской, ни с кубанской стороны. Сообщение опубликовали в 22:00 по московскому времени.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — уточнили в телеграм-канале.

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Напомним, ранее очередь на Крымский мост превысила тысячу автомобилей. Утром в субботу время ожидания проезда в обоих направлениях составило около двух часов. Со стороны Краснодарского края скопилось 434 автомобиля, а со стороны Керчи — 583. Первые машины начали стоять в пробке ещё в 5 утра, когда количество ожидающих проезда в республику превысило 200 транспортных средств.

Алена Пенчугина
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