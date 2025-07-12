Движение на подъездах к Крымскому мосту нормализовалось, очереди были устранены

Как сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на подходах к Крымскому мосту, скоплений транспортных средств не зафиксировано ни с крымской, ни с кубанской стороны. Сообщение опубликовали в 22:00 по московскому времени.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — уточнили в телеграм-канале.