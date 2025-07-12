Очередь из машин на Крымском мосту перевалила за тысячу

Очередь на Крымский мост превысила тысячу автомобилей. Утром в субботу время ожидания проезда в обоих направлениях составило около двух часов. Об этом в 10:00 сообщил телеграм-канал, отслеживающий ситуацию на объекте транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что со стороны Краснодарского края скопилось 434 автомобиля, а со стороны Керчи — 583. Первые машины начали стоять в пробке ещё в 5 утра, когда количество ожидающих проезда в Крым превысило 200 транспортных средств.

Пиковый трафик наблюдается в традиционные часы выезда отдыхающих — ранним утром перед открытием КПП. Аналогичные очереди фиксировались в предыдущие выходные дни курортного сезона.

Напомним, что с 1 июня на мосту действует летний график работы пропускных пунктов с увеличенным количеством полос для досмотра. Однако эти меры пока не позволяют полностью избежать образования очередей в часы пик.