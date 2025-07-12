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12 июля, 08:03

Очередь из машин на Крымском мосту перевалила за тысячу

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy

Очередь на Крымский мост превысила тысячу автомобилей. Утром в субботу время ожидания проезда в обоих направлениях составило около двух часов. Об этом в 10:00 сообщил телеграм-канал, отслеживающий ситуацию на объекте транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что со стороны Краснодарского края скопилось 434 автомобиля, а со стороны Керчи — 583. Первые машины начали стоять в пробке ещё в 5 утра, когда количество ожидающих проезда в Крым превысило 200 транспортных средств.

Пиковый трафик наблюдается в традиционные часы выезда отдыхающих — ранним утром перед открытием КПП. Аналогичные очереди фиксировались в предыдущие выходные дни курортного сезона.

Напомним, что с 1 июня на мосту действует летний график работы пропускных пунктов с увеличенным количеством полос для досмотра. Однако эти меры пока не позволяют полностью избежать образования очередей в часы пик.

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Ранее стало известно, что аэропорт Геленджика снова возобновляет работу. Федеральное агентство воздушного транспорта отменило временный запрет на полёты, введённый 10 июля 2025 года. Первый рейс после снятия ограничений Росавиации запланирован на 18 июля.

Алиса Хуссаин
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